Mercedes Classe C elettrica, tutti i dettagli per umiliare la concorrenza

A Stoccarda hanno deciso di rovesciare il tavolo. Mentre i rivali storici sembrano procedere a rilento, Mercedes ha inserito la modalità più agguerrita e sta divorando l’asfalto. Audi si presenta all’appello con la sola, seppur muscolosa, RS 5 berlina e Avant, mentre da Monaco di Baviera l’unico segnale di vita elettrico è la BMW i3 berlina di seconda generazione.

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Nel frattempo, la Stella ha scatenato un’offensiva molto importante: nuove propulsioni per AMG GLC e GLC Coupé, restyling pesanti per Classe S e Maybach, l’inedita monovolume VLE e una rinfrescata alle GLE, GLE Coupé e alla monumentale GLS, senza dimenticare i 577 CV della AMG GLE 53 Hybrid.

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Lo schiaffo ai bavaresi sta per arrivare nel segmento più combattuto. La risposta alla BMW i3 è già su strada, ancora parzialmente nascosta sotto le pellicole, ma con le idee chiarissime: chiamatela, se volete, Mercedes Classe C con tecnologia EQ, l’elettrica, appunto.

Sebbene BMW sia arrivata prima cronologicamente con la i3, Mercedes sta recuperando terreno con cattiveria. I prototipi pizzicati nel traffico mostrano un design semi-fastback che taglia l’aria, maniglie a scomparsa e una linea che grida aerodinamica da ogni poro. Il family feeling con la GLC elettrica è evidente, a partire dalla imponente griglia frontale e da quei gruppi ottici che non passano inosservati, con le luci diurne a LED a forma di stella a tre punte.

Sotto il vestito, però, c’è la vera artiglieria pesante. La Classe C del 2027 non giocherà in difesa. Si poggia sulla nuova architettura MB.EA a 800 volt, un sistema nervoso ad alta tensione che promette ricariche fulminee. Con una batteria che arriva fino a 94 kWh, l’obiettivo dichiarato è superare la soglia psicologica dei 700 km di autonomia per le versioni top di gamma.

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Così, Mercedes ha già messo in carica il futuro, pronta a elettrificare (e a umiliare) chiunque pensasse che la partita fosse già chiusa. In fatto di berline ne vedremo davvero delle belle nei prossimi mesi.