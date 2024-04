Svalutazione Record per la Mercedes-Benz EQS: Perde Quasi Metà del Valore in Un Anno!

Secondo uno studio effettuato da iSeeCars Mercedes-Benz EQS è uno dei modelli che in assoluto perdono più valore dopo appena un anno dall’acquisto. La vettura elettrica di lusso della casa automobilistica di Stoccarda vede diminuire il suo valore esattamente del 48,7%. Si tratta di una somma molto elevata che in pratica è quasi pari al costo di una nuova Classe E.

Mercedes-Benz EQS: la berlina elettrica perde quasi la metà del suo valore dopo 1 anno

Quella di Mercedes-Benz EQS non rappresenta un’eccezione ma la regola. Infatti nello studio di iSeeCars praticamente cinque delle prime 10 auto che si svalutano di più sono veicoli elettrici al 100 per cento. Dunque la vettura di Mercedes è in buona compagnia. Al secondo posto infatti troviamo la Nissan Leaf che però perde solo 15 mila dollari contro gli oltre 65 mila mila della berlina di lusso tedesca.

Lo studio di iSeeCars ha preso in considerazione oltre 1,6 milioni di annunci di auto nuove e usate che sono stati pubblicati da gennaio a marzo 2024, incorporando veicoli degli anni modello 2023 e 2024. In questo caso, “usato” equivale a un veicolo con un chilometraggio entro il 20% di 13.476 miglia, in gran parte considerato il chilometraggio medio per un anno di utilizzo.

Dalla ricerca sono stati esclusi i veicoli di nicchia a basso volume. È interessante vedere un netto calo dei prezzi dei veicoli elettrici rispetto ai forti residui degli ibridi usati. Ciò fa capire come mai la domanda di veicoli completamente elettrici sia in calo un po’ ovunque. Il fatto che essi si svalutano così tanto, come dimostrato da questo studio in particolare per la Mercedes-Benz EQS, fa capire come mai molti clienti abbiano deciso di non acquistare di recente un’auto elettrica.

Insomma per la Mercedes-Benz EQS e per le auto elettriche in generale certamente non si tratta di buone notizie. Si spera naturalmente che le cose possano cambiare al più presto possibile.