Mercedes uniforma il design delle auto elettriche e termiche

L’avvento delle auto elettriche ha determinato diverse soluzioni di design solitamente impossibili per le auto cono motore endotermico. Dall’assenza della griglia frontale alle dimensioni del cofano ridotte passando per i fari a LED distintivi e la maggiore disponibilità di spazio interno. Ora Mercedes ha invece comunicato l’intenzione di uniformare il design delle sue auto, a prescindere di quale sarà il sistema di alimentazione.

Cosa cambierà nel design delle auto Mercedes

Da quanto riferito dalla stessa casa automobilistica le prossime generazioni della Mercedes EQS e della Mercedes Classe S avranno lo stesso design e differiranno tra loro solo per la tipologia di powertrain. Le novità di questa scelta strategica arriveranno già nel corso del prossimo anno quando sia la Classe S che la EQS andranno incontro a una serie di aggiornamenti.

Le due ammiraglie Mercedes, infatti, saranno sottoposte a una serie di restyling e modifiche in vista delle successive generazioni, la cui commercializzazione è prevista entro la fine del decennio.

La decisione di uniformare lo stile e il design delle auto è frutto della volontà del gruppo Mercedes di far fronte alle nuove e impreviste condizioni del mercato delle auto elettriche. Per diverso tempo si è affermata la volontà di perseguire il 100% dell’elettrificazione dell’intero parco auto entro il 2025. Poi si è passati a sostenere che tale obiettivo verrà raggiunto entro il 2030 per poi concludere che si continueranno a sviluppare auto con motori a benzina proseguendo la vendita di auto con motore endotermico oltre i tempi previsti.

Le leggi del mercato sono più forti di ogni migliore ambizione e Mercedes come le altre case costruttrici non possono che adeguarsi e rivedere i propri piani strategici. Nei primi mesi di quest’anno le vendite di veicoli Mercedes con motore endotermico hanno conosciuto una riduzione del 22% senza che i volumi di vendita dei modelli elettrici siano riusciti a sopperire a questa contrazione. Le vendite delle Mercedes EQE e della Mercedes EQS sono state molto al di sotto delle previsioni e il gruppo ha inevitabilmente deciso di stanziare parte dei fondi previsti per lo sviluppo di questi modelli verso altre auto che, si spera, riusciranno a registrare risultati migliori.