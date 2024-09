Mercedes, addio alla EQS: si va verso un unico modello Classe S

Non è tempo per gli elettrici. O almeno, lo sarebbe, ma il mercato non sembra essere troppo d’accordo, almeno per il momento. Fluttuazioni “folli” che stanno mettendo in difficoltà scelte e pianificazioni anche nel medio termine per grandi e affermati marchi. Parlando di un colosso come Mercedes, sembra che anche qui non manchino ripensamenti e dubbi.

La casa tedesca ha lanciato l’EQS nel 2021 come alternativa elettrica alla storica Classe S con motore a combustione, ma la risposta del mercato non ha soddisfatto le aspettative. La casa automobilistica ha quindi portato alcuni aggiornamenti al modello “senza troppo impegno”. Guardando al futuro, Mercedes ha deciso di non proseguire con un modello completamente separato per l’elettrico, ma di sviluppare una variante a batteria della tradizionale Classe S.

Stando a quanto riportato dal magazine Autocar, le prossime generazioni di Mercedes Classe S ed EQS saranno unificate sotto un’unica denominazione, niente più separazione netta. Mercedes punta a equiparare le versioni elettriche e quelle a combustione, continuando a proporre motori tradizionali anche nell’ottava generazione, prevista per il 2030. L’idea era di sostituire la Classe S con la nuova EQS entro la fine del decennio, ma la musica è cambiata. Il marchio tedesco ha deciso di eliminare il nome EQS.

Il CEO di Mercedes, Ola Källenius, ha confermato che in futuro ci saranno due varianti della Classe S: una con motore elettrico e una a combustione, mantenendo design simili dentro e fuori. I due veicoli, però, non condivideranno la stessa piattaforma: la versione elettrica utilizzerà la nuova piattaforma MB.EA Large, mentre quella a combustione continuerà a basarsi su una versione aggiornata della piattaforma MRA attuale.

Mercedes, inoltre, ha rallentato le “previsioni di diffusione” dei veicoli elettrici nella sua gamma. L’obiettivo iniziale era che il 50% delle vendite fosse composto da auto elettriche entro il 2025, ma questo traguardo è stato rinviato al 2030. Prima del debutto della nuova Classe S, però, Mercedes apporterà modifiche alle attuali versioni di EQS e Classe S.

La EQS, in particolare, riceverà un aggiornamento tecnico nel 2025, mentre la Classe S a combustione sarà sottoposta a un restyling nel 2026. L’EQS riceverà, inoltre, una versione profondamente rinnovata della piattaforma EVA2, che introdurrà un’architettura elettrica a 800 volt, riducendo significativamente i tempi di ricarica. Altra novità, Mercedes sostituirà i motori attuali forniti da Siemens Valeo con unità prodotte internamente. Anche il cambio a una velocità verrà rimpiazzato da un nuovo cambio a due velocità.