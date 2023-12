Lucid Air aggiorna la sua scuderia con una serie di berline elettriche

L’azienda tutta americana apre a un nuovo aggiornamento della sua scuderia. La Berlina Lucid Air si prepara a lanciare i nuovi modelli in programma per il 2024 ormai a un passo. Come per il 2023, anche per il prossimo anno la gamma sarà ricca di entry level.I modelli in arrivo sono Air Pure, Air Touring, Air Grand Touring e Air Sapphire.

La nuova gamma elettrica

Partiamo dalla Lucid Air Pure, il cui prezzo è di 77.400 dollari. La batteria di serie è da 88 kWh, ed è dotata di un motore elettrico che eroga 430 CV, permettendogli di raggiungere 96 km/h in 4,5 secondi. Anche l’autonomia è la stessa del modello del 2023, ossia 674 km con una ricarica. Tra le novità ci sono però il volante e sedili posteriori riscaldati, porte con chiusura ammortizzata, climatizzatore a quattro zone e tendine parasole elettriche per il lunotto posteriore. Tra gli optional da poter aggiungere al modello spiccano i sedili anteriori elettrici che arrivano fino a 20 regolazioni diverse.

Successivamente arriverà invece la Lucid Air Touring. La batteria è più grande, 92 kWh e arriva a un’autonomia da 661 km. Il prezzo è di 85.900 dollari. Benché l’autonomia sia leggermente inferiore al modello Pure, la sua velocità è nettamente più avanzata, visto che raggiunge i 96 kilometri orari in 3,4 secondi. Non mancano i sedili ventilati come il modello Pure, e un frunk a comando elettrico nonché tergicristalli di precisione riscaldati. La versione Air Grand Touring invece uscirà successivamente, ma non ha ancora un prezzo ufficiale, né ci sono dati sulla batteria e la sua autonomia. Sappiamo però che sarà a trazione integrale e avrà 819 CV.

Lucid Air, arriva il top di gamma

Il mercato delle auto elettriche è sempre più competitivo e ricco di scelte. Quando anche le batterie sostituibili saranno pronte per la massa, allora potremo davvero dire che la rivoluzione è conclusa. Ma torniamo a parlare di Lucid Air e scopriamo qualcosa in più di quello che sarà invece il modello top della nuova gamma in programma per il 2024. Stiamo parlando di Air Sapphire. In realtà il modello in questione non presenta reali upgrade rispetto a quello già presente sul mercato nella sua ultima versione. Si tratta comunque di un modello davvero di categoria superiore. Continua infatti ad essere dotato di un propulsore trimotore da 1.234 CV e può raggiungere 96 km/h in 1,89 secondi. L’autonomia è di 687 km circa. Il prezzo è proibitivo, ben 249 mila dollari.