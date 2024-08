Mercedes, debutto a Singapore per la CLE53 AMG e la CLE Cabriolet

Poco dopo il debutto della CLE Coupé all’inizio di quest’anno, Mercedes ha arricchito la sua offerta con due nuove varianti: la sportiva Mercedes-AMG CLE 53 Coupé e la raffinata CLE 200 Cabriolet.

La 53 AMG Coupé, seguendo l’esempio della potente AMG GT53, mette in mostra un design aggressivo e raffinato. Il lungo cofano, la caratteristica griglia anteriore AMG e i paraurti caratteristici, insieme ai passaruota allargati, consentono di avere per questa CLE un aspetto muscoloso, perfettamente in linea con l’eredità che da tanti anni viene portata avanti da AMG.

A completare il look della sportiva, non potevano mancare quattro terminali di scarico sportivi circolari e cerchi in lega leggera da 20 pollici in nero opaco. I cerchi, eccezionale come sempre, riempiono deliziosamente i passaruota per un effetto visivo notevole. Sotto il cofano, la CLE 53 nasconde un motore a sei cilindri in linea da tre litri, sovralimentato e capace di erogare 449 CV e 560 Nm di coppia. Le sue caratteristiche tecniche consentono a questa Mercedes di raggiungere i 100 km/h in soli 4,2 secondi.

Anche se non ha il rombo possente del V8 della C 63 S, questo motore aggiornato M256 offre prestazioni eccezionali, eliminando il turbo lag (letteralmente, il rallentamento di attivazione del turbo) grazie a un turbo potenziato e a un compressore elettrico in più.

Una funzione di overboost di 12 secondi aumenta la coppia a 600 Nm, regalando un’esperienza di guida ancora più grintosa per questa Mercedes. La CLE 53 Coupé, inoltre, è dotata di sterzo attivo sull’asse posteriore, che migliora la manovrabilità a basse velocità e assicura maggiore stabilità quando si viaggia veloci. Disponibili tre modalità di guida: Comfort, Sport e Sport+. C’è anche il pacchetto opzionale ‘AMG DYNAMIC PLUS’, che aggiunge la modalità ‘RACE’ con ‘Drift Mode’ per un’esperienza più esaltante.

Per chi preferisce il piacere di guida con la capote abbassata, la CLE 200 Cabriolet offre un mix di sportività e comfort. C’è solamente l’allestimento AMG Line e include i sistemi AIRCAP e AIRSCARF. L’AIRCAP riduce la turbolenza in cabina quando la capote è aperta, mentre l’AIRSCARF soffia aria calda dai poggiatesta per contrastare le serate più fresche.

A bordo, un sistema audio Burmester 3D Surround Sound e una capote in tessuto con isolamento acustico garantiscono un abitacolo perfetto a dispetto di quella che può sembrare “una semplice capote”. La CLE Cabriolet è alimentata da un motore a quattro cilindri in linea da 2 litri, capace di 204 CV e 320 Nm di coppia, permettendole di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi.