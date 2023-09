Mercedes Concept CLA svelata all’IAA di Monaco

La nuova CLA Concept presentata alla Fiera della Mobilità di Monaco (IAA) è un modello vicino alla versione finale di serie, anticipando così lo stile e le principali evoluzioni estetiche e tecniche previste da Mercedes-Benz per questa nuova gamma di ingresso. Concepita sulla nuova piattaforma MMA del Marchio, l’estetica esterna è stata dominata dall’esigenza di efficienza, con questa architettura che ha anche il potere di ridurre le emissioni di CO2 lungo tutta la catena del valore di circa il 40%, un dato importante per Mercedes-Benz, impegnata a essere neutrale nelle emissioni inquinanti entro il 2039.

A Monaco svelata la nuova Mercedes CLA Concept

A tal fine, utilizza una serie di materiali sostenibili nella sua struttura e negli interni, come l’acciaio proveniente da una produzione con emissioni di CO2 quasi pari a zero o l’alluminio con emissioni di CO2 ridotte. Questa architettura elettrica è stata creata per sostenere una famiglia di quattro modelli, attraverso un’ampia varietà di stili di carrozzeria, consentendo al contempo lo sviluppo tecnologico nella digitalizzazione (anche nella produzione) e incrementi nel campo delle tecnologie di sicurezza e di assistenza alla guida.

Ma, oltre a ciò, il CLA Concept trae molti insegnamenti anche da un altro concept, questo più futuristico e da laboratorio, il Vision EQXX, compreso un sistema di propulsione altamente efficiente di nuova generazione che, tra gli altri aspetti, promette un’autonomia di oltre 750 chilometri, con un consumo energetico di circa 12 kWh/100 km. L’unità di azionamento (motore a magnete sincrono permanente) ha una potenza di 175 kW ed è stata sviluppata internamente con un’efficienza energetica fino al 93% dalla batteria alle ruote nella guida a lunga distanza. Beneficia anche di una trasmissione a due velocità.

Altre caratteristiche avanzate di efficienza della CLA Concept sono l’inverter al carburo di silicio e la chimica delle celle della batteria con anodo di ossido di silicio per una densità di energia molto elevata nel caso della versione più efficiente. Questo perché, ancora una volta, è importante evidenziare il ruolo della piattaforma MMA nel consentire due diverse chimiche cellulari. La variante di livello superiore presenta un design dell’anodo con contenuto di ossido di silicio per un’elevata densità di energia. Tuttavia, la variante entry-level avrà una batteria al litio-ferro fosfato più economica e con un volume molto compatto.

Per la prima volta nella CLA, i moduli cellulari vengono fissati utilizzando adesivi strutturali anziché viti. Il risultato è una soluzione che non solo è più leggera di una configurazione di batteria convenzionale, ma anche più rigida, offrendo vantaggi in termini di sicurezza in caso di incidente. Inoltre, pur trattandosi di una gamma entry-level, esemplifica le potenzialità di una rete a 800 V per la ricarica ultraveloce (fino a 250 kW) che consente di ricaricare fino a 400 chilometri in 15 minuti. È prevista anche la ricarica bidirezionale, per integrare sempre più le auto nella rete elettrica globale.

A bordo della nuova Mercedes CLA Concept, questo concept svela anche il nuovo sistema operativo “MB.OS”, che funge da base per una nuova interfaccia utente attraverso la combinazione MBUX Superscreen precedentemente presente sul già citato Vision EQXX, incorporando anche la grafica in tempo reale. Questo sistema sfrutta i progressi nel campo computazionale, come l’intelligenza artificiale, per consentire un miglioramento della personalizzazione, della sicurezza, della comodità e della guida autonoma. Tra i sistemi presenti c’è, ad esempio, il rilevamento della presenza di bambini sui sedili posteriori durante le giornate calde.

Per rafforzare il lato dell’efficienza, l’illuminazione stessa a LED è a basso consumo con speciali animazioni a forma di stella, mentre l’ampio tetto panoramico permette di rafforzare la luminosità a bordo. Sebbene non sia la versione di produzione, il marchio tedesco indica che questa CLA Concept è molto vicina alla futura versione di produzione, rappresentando l’interpretazione accessibile del desiderio di una generazione di clienti più giovane, digitale e dinamica.

“La CLA Concept è il precursore di un nuovo segmento di veicoli completamente elettrici Mercedes-Benz. La gamma comprenderà un totale di quattro nuovi modelli – una coupé a quattro porte, una Shooting Brake e due SUV spettacolari – ciascuno con una maggiore sostanza. Questa nuova famiglia si ispira alla generazione di acquirenti di auto che desiderano quell’inconfondibile sensazione Mercedes-Benz, con più funzionalità, un comfort e una sicurezza ancora maggiori e la tecnologia più avanzata”, afferma Ola Källenius, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz.