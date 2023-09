Mercedes CLA, così le endotermiche verranno dimenticate: “Tutte le elettriche lo avranno”

Tra le tanto nuove auto che il pubblico del Salone di Monaco 2023, ha avuto il piacere di conoscere, la Mercedes CLA è una di queste. A voler essere pignoli, la vettura presentata costituisce un concept, non un veicolo di serie. Tuttavia, la carrozzeria finale sarà molto simile, eccetto i tratti più “estremi”, tipici di una showcar. Agli occhi degli utenti hanno subito risaltato le luci di marcia diurna (DRL) della stella a tre punte. Richiamante l’iconico logo del marchio, caratterizzano sia la zona anteriore sia quella posteriore. Con la nuova sorprendente griglia digitale, anche loro sottolineano l’emblema storico del Costruttore di Stoccarda. E lo faranno pure su altre tre future new entry, basati sulla piattaforma MMA.

Mercedes CLA: tocco di stile per tutte le elettriche

Alla domanda su quali elementi stilistici verranno confermati sul veicolo di serie, il capo design, Gorden Wagener, ha risposto: “Praticamente tutto”, riporta Autocar. In merito alle luci diurne a forma di stella, li ha definiti degli elementi iconici, una firma di cui vanno orgogliosi. Dunque, sarà mantenuta, una sorta di peculiarità delle elettriche. Per ovvie ragioni, le bev non hanno dei terminali di scarico e la soluzione in qualche modo li va a sostituire. La griglia è rinnovata, ma non se ne va da nessuna parte.

Ci sono tanti esemplari in circolazione privi di una chiara fisionomia e l’ambizione è di fare la differenza, ha proseguito Wagener. Le linee si inseriscono a pieno nell’idea di eleganza e pulizia delle linee. Una scelta ritenuta essenziale nel caso di un brand di lusso, simile allo stile della maison di alta moda Chanel. Lo evolvono quasi alla pari di un sistema operativo – 1.2, 1.3 e così via – e a un certo punto verrà il turno della 2.0, ma più in là nel futuro. Allo stato attuale dei lavori, forse hanno conseguito l’1.8. Tradotto: sono impegnati a introdurre un paio di elementi nella prossima generazione.

Dietro vi è la ferma volontà di lasciare un’impronta indelebile. Hanno in mente di incidere, di lasciare il segno, di dichiarare la personalità, senza paura di essere giudicati. Distinguersi con caratteristiche uniche e ricercate figura in cima alle priorità. Ne hanno l’opportunità, pertanto tireranno dritto fino al completamento dei lavori. Sostituto hi-tech della Mercedes CLA attuale, il veicolo duellerà con la Tesla Model 3 in Europa e nel mondo. In listino conterà sia su sistemi al 100 per cento elettrici sia sulla combustione interna, nonché su sistemi di trazione posteriore e integrale.