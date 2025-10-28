Facebook Twitter Instagram Youtube

Ma quale trionfo elettrico: il pubblico compra molto altro

L’Unione Europea, presto o tardi, farà i conti con le implicazioni economiche e sociali delle scelte sull’auto elettrica.
Ippolito VdiIppolito Visconti
28 Ottobre 2025
Il mese di settembre del 2025 ha segnato, con un inaspettato slancio, una ripresa del mercato auto europeo. Le immatricolazioni nell’area hanno toccato quota 1.236.876 unità, registrando un aumento del 10,7% rispetto allo stesso mese del 2024. Il dato è un sollievo che interrompe la fase di stasi che aveva dominato la prima metà dell’anno, portando il totale dei primi nove mesi del 2025 a quasi 10 milioni di auto immatricolate (9.928.527 per l’esattezza), con un incremento complessivo dell’1,5%.

Dietro questa crescita numerica, tuttavia, si nasconde il solito scenario di un mercato in equilibrio precario, alimentato da una domanda che alterna slanci e rallentamenti. I costruttori europei, infatti, guardano con una cautela quasi paralizzante all’autunno, appesantito da tensioni economiche e politiche che falcidiano la già fragile fiducia dei consumatori.

L’unico segnale di trasformazione green arriva dall’espansione delle auto elettriche. Tra gennaio e settembre, le immatricolazioni di modelli a batteria hanno raggiunto 1.796.688 unità, con una crescita del 25,4% e una quota di mercato che sale al 18,1%, in netto aumento rispetto al 14,7% del 2024.

Il trend, però, mette in luce una drammatica disparità geografica. L’Italia, tanto per cambiare, si posiziona in coda: anche se le immatricolazioni di elettriche sono aumentate del 26,6% a livello nazionale, la nostra quota complessiva non supera il 5,2%, un misero incremento rispetto al 4% dell’anno precedente. Il mercato italiano non è l’ultimo nell’area europea, ma resta ostinatamente tra i più lenti nell’adozione di tecnologie a emissioni zero.

La vera sorpresa del terzo trimestre sono le (a quanto pare molto inquinanti) ibride plug-in, che uniscono la rassicurante propulsione termica alla ricarica elettrica, un escamotage perfetto per chi vuole l’auto “verde” senza l’ansia da ricarica. Le immatricolazioni di ibride plug-in hanno segnato un balzo del 32% nei primi nove mesi, con la loro quota sul totale che è passata dal 7,1% al 9,3%.

La diffusione delle ibride plug-in è dunque un elemento che deve imporre una riflessione complessiva. L’Unione Europea, presto o tardi, farà i conti (e lo faranno anche le tasche dei cittadini Ue) con le implicazioni economiche e sociali delle scelte sull’auto elettrica, finora basate su una eccessiva rigidità. L’Europa sta forse spingendo l’acceleratore normativo con troppa cieca determinazione.

