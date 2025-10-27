LG lancia B.once, diagnosi veloce che salva il portafoglio

Con il mercato dei veicoli elettrici tenta di scrollarsi di dosso le insicurezze legate alla longevità delle batterie, LG Energy Solution (LG ES) interviene con una mossa niente male, annunciando il lancio di B.once, un nuovo servizio di valutazione delle batterie per elettriche.

Il servizio, essenzialmente un tool diagnostico, promette di eliminare il timore più grande degli acquirenti di auto elettriche usate: quanto “succo” è rimasto davvero in quel costoso pacco di celle? La premessa di B.once è tanto semplice quanto geniale e si tratta, in sostanza, di determinare lo stato della batteria di un veicolo, inclusi capacità residua, tensione e temperatura, con una singola diagnosi di soli cinque minuti.

L’azienda non si affida a supposizioni, ma a una tecnologia di Battery Management System (BMS) all’avanguardia, sostenuta da oltre 10.000 brevetti di gestione e diagnostica: il numero più alto al mondo, tanto per mettere in chiaro chi detiene il primato della competenza sui misteri degli accumulatori.

Il sistema di LG si articola in due livelli di precisione: il Quick Scan e il Power Scan. Il Quick Scan è la soluzione rapidissima della diagnostica: bastano cinque minuti dopo aver collegato un dispositivo diagnostico di bordo per ottenere una valutazione basata sui big data raccolti da oltre 30.000 veicoli elettrici. Questo lo rende estremamente prezioso, quasi indispensabile, per le piattaforme di auto usate e i centri di assistenza che devono processare rapidamente un elevato numero di veicoli, stabilendo subito se una batteria è un tesoro o un rottame.

Il Power Scan è invece l’opzione per i maniacali della precisione, essenziale in aree delicate come le garanzie sulle batterie di auto usate associate alle compagnie assicurative. Questo scan avanzato analizza accuratamente le condizioni della batteria usando i dati di carica effettivi dal 50% all’80% e produce un report di valutazione completo entro soli 30 minuti dal completamento della ricarica.

La velocità proposta da LG è un attacco diretto alla concorrenza, che richiede almeno cinque giorni di dati di guida post-ricarica per offrire un risultato comparabile. Tutto serve a portare obiettività nel mercato delle transazioni di veicoli elettrici usati. Le aziende di vendita potranno utilizzare il dispositivo e l’app B.once per emettere un report di valutazione della batteria che, secondo LG, aumenterà drasticamente l’affidabilità delle transazioni, consentendo acquisti di veicoli elettrici più sicuri per il consumatore finale.

Kim Hyun-jun, responsabile del business BaaS (Battery as a Service) di LG Energy Solution, sottolinea che B.once “contribuirà ad attivare il mercato delle transazioni di veicoli elettrici”, collegandosi a nuovi prodotti finanziari e assicurativi.