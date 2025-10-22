Lamborghini vuole sconfiggere il tempo con la garanzia decennale

Lamborghini ha compiuto un passo strategico, e diciamocelo, clamorosamente intelligente, annunciando l’estensione della sua garanzia post-vendita fino a un’impressionante soglia di dieci anni dalla prima immatricolazione del veicolo.

Questo traguardo, degno di una vettura di massa, segna l’ingresso del brand italiano in un’era di longevità operativa che, ironia della sorte, è in linea con quanto offerto da un marchio pragmatico come, per esempio, Kia fin dal lontano 2008. Per Lamborghini, però, non si tratta solo di affidabilità meccanica, ma di una dichiarazione da curatore d’arte automobilistico impegnato a “sconfiggere il tempo”, garantendo che ogni modello resti un simbolo di eccellenza e potenza emotiva in ogni fase della sua esistenza.

Il programma chiave in questa strategia è l’Estensione Garanzia Selezione, che consente ai fortunati proprietari di prolungare la copertura ufficiale fino a un decennio. È un’offerta che, se non altro, fornisce una tranquillità senza precedenti, confermando che l’affidabilità a lungo termine è cruciale quanto l’accelerazione da 0 a 100.

Lamborghini stabilisce anche un nuovo standard per i suoi modelli ibridi e ibridi plug-in, come Revuelto e Urus SE, offrendo una solida garanzia di otto anni sulle batterie ad alto voltaggio, un gesto che trasuda fiducia nell’ingegneria del comparto elettrificato.

L’approccio olistico, come spiegato dal Responsabile After Sales Giuliano Cassataro, garantisce che le auto mantengano le loro qualità originali, estendendosi “per sempre” fino a quando l’auto non diventa un modello storico certificato.

A supporto di questa visione, l’azienda include anche cinque anni di manutenzione programmata per i modelli di punta come Temerario, Revuelto e Urus SE. Questa inclusione, che garantisce prestazioni e affidabilità costanti, è un modo elegante per dire che la manutenzione in rete ufficiale è obbligatoria per tenere fede al mito. Il tutto è supportato dalla rete globale di specialisti del Lamborghini Official Network e dall’uso esclusivo dei Ricambi Originali Lamborghini.