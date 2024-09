Luxeed R7, il SUV Huawei che vuole sfidare la Tesla Model Y

Huawei, in collaborazione con Chery, uno dei più importanti gruppi automobilistici cinesi, ha presentato la Luxeed R7, un SUV elettrico di medie dimensioni. Dove si colloca? Semplice, si tratta di un veicolo “compatto” pensato per competere direttamente con la Tesla Model Y. Un’ennesima mossa di spingere un po’ più “in là” la casa automobilistica americana.

Con un prezzo di partenza di 36.940 dollari, la Luxeed R7 punta a ridefinire il mercato dei veicoli elettrici, per questo si dota di tecnologie avanzate di assistenza alla guida a un costo competitivo. Il modello è disponibile in quattro versioni: Pro, due Max e Ultra. Le consegne delle versioni Max e Ultra sono previste già per il 15 ottobre, mentre la variante Pro arriverà solamente il 15 novembre.

In sole due settimane dal lancio, la Luxeed R7 ha già superato i 30.000 preordini. Basata sulla piattaforma Giant Whale 800V di Huawei, la Luxeed R7 misura 4,9 m in lunghezza, 1,9 m in larghezza e 1,6 m in altezza, con un passo di ben 2,9 m.

La versione Ultra dispone di due motori, mentre le altre versioni sono equipaggiate con un singolo motore. Le prestazioni mostrano numeri importanti, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi per la versione a motore singolo e 3,9 secondi per quella a doppio motore.

Le opzioni di batteria per questo SUV Luxeed includono una da 82 kWh e una da 100 kWh, con un’autonomia CLTC che va da 667 a 802 chilometri. Il veicolo integra anche il telaio intelligente “Tuling” di Huawei, in grado di riconoscere in modo autonomo il tipo di strada. Il sistema in possesso di Luxeed migliora la qualità della guida con un adattamento pressoché immediato all’ambiente di marcia sottostante.

Grazie al sistema di assistenza alla guida Qiankun ADS 3.0, la Luxeed R7 offre funzionalità avanzate che simulano la guida umana, con opzioni come il parcheggio assistito e la chiamata del veicolo, rendendola un concorrente davvero completo e agguerrito nel mondo delle auto elettriche. Con il suo mix di tecnologia all’avanguardia, prestazioni elevate e un prezzo accessibile per il segmento di appartenenza, la Luxeed R7 si propone come una valida alternativa alla Tesla, riferimento globale degli ultimi anni. Per il mercato interno, la cinese vuole diventare una protagonista di rilievo nel segmento dei SUV elettrici.