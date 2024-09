La ceramica migliora l’autonomia e il peso delle batterie delle auto elettriche

Dopo aver visto come il degrado delle batterie delle auto elettriche sia inferiore al previsto e come si prosegue sulla strada verso le batterie allo stato solido ora torniamo a occuparci di materiali con cui vengono realizzate le batterie delle auto elettriche. L’azienda inglese Zircotec, infatti, ha presentato un nuovo materiale che ottimizza e migliora diverse prestazioni degli accumulatori delle auto elettriche.

L’innovazione del rivestimento ceramico sviluppato da Zircotec

Zircotec è un’azienda specializzata in materiali isolanti che da oltre trent’anni si occupa di trovare soluzioni per il controllo delle temperature. Grazie anche a una serie di finanziamenti ricevuti dal Governo (dall’istituto Advanced Propulsion Centre) è riuscita a realizzare un rivestimento ceramico tramite particolari tecnologie brevettate. Questo rivestimento verrà impiegato per le batterie delle auto elettriche.

La particolarità di questo rivestimento ceramico (chiamato CeraBEV, ceramic for BEV) è che permetterà di aggiungere uno strato isolante nell’involucro delle batterie. Questo strato offrirà, innanzitutto, una maggiore gestione del calore. Questo beneficio si convertirà anche in una riduzione del ricorso all’alluminio o ad altre leghe metalliche. L’altro effetto dell’assenza delle leghe metalliche è il minor peso delle batterie con tutto quello che ne consegue in termini di prestazioni delle auto elettriche. Ma non solo.

Tutto quello che abbiamo appena detto consentirà anche di prevedere impianti di raffreddamento per le batterie più piccoli che, quindi, saranno meno ingombranti, meno pesanti, con un prezzo decisamente più basso e con consumi ridotti rispetto a quelli attuali.

Il direttore tecnico di Zircotec Dominic Graham ha spiegato che il progetto CeraBEV consente la possibilità di sviluppare rivestimenti ceramici per le batterie delle auto elettriche isolati elettricamente ma allo stesso tempo anche ignifughi, con tutte le straordinarie ripercussioni sulla sicurezza. Inoltre questo progetto, che andrà in produzione, consente di proteggere l’interno delle batterie dalle infiltrazioni di acqua e, quindi, anche dal rischio di corrosione.

Oltre al lavoro sull’innovativo rivestimento delle batterie delle auto elettriche Zircotec conta di realizzare nuove componenti da utilizzare sulle linee di montaggio esistenti così da accelerare la diffusione del rivestimento sulle attuali batterie.