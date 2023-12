Aito M9, il SUV di Huawei e Seres finalmente è pronto per il debutto in Cina

Finalmente è arrivato, ma a goderselo sono per il momento solo i cinesi. Stiamo parlando del nuovo SUV Aito M9, opera dell’azienda cinese che è sostenuta dal colosso Huawei e da Series. Andiamo a scoprire cosa propone questa nuova interessante auto elettrica da 6 posti.

Schermi e display a volontà

Questo nuovo modello è ricco di funzionalità, tra cui numerosi schermi e due proiettori in grado di offrire un’esperienza cinematografica all’interno e all’esterno del veicolo. Inoltre, gode della nuova tecnologia Huawei. La carrozzeria si presenta elegante e ricca di spunti moderni. Si caratterizza per la presenza di fari high-tech che ricordano la berlina Luxeed S7 di Huawei. Da segnalare anche la presenza di unità d’illuminazione a LED possono identificare pedoni e altri veicoli, mentre un proiettore integrato può trasformare qualsiasi superficie piana in un display da 100 pollici.

Insomma, se avete nostalgia dei vecchi drive-in, luoghi in cui si potevano vedere i film da un maxischermo posizionato all’aperto mentre gli spettatori rimanevano in auto, allora questo Aito M9 fa proprio al caso vostro. Se invece preferite gustarvi il vostro spettacolo audiovisivo solo internamente, allora l’auto risponde anche a questa esigenza, visto che sono presenti nell’abitacolo un proiettore laser e un pannello retrattile da 32 pollici, che consentono ai passeggeri posteriori di godersi film, giochi o programmi TV comodamente dai propri posti. Sul cruscotto abbiamo invece un trio di display, quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, lo schermo centrale di infotainment da 15,6 pollici e lo schermo del passeggero anteriore da 16 pollici.

Aito M9, le altre caratteristiche

Il SUV Aito M9 può trasformare la composizione dei posti arrivando addirittura a ospitare un letto matrimoniale al suo interno. Tutti i sedili sono azionati elettricamente e la maggior parte offre funzioni di regolazione, riscaldamento e ventilazione in 14 direzioni. Huawei invece mette a disposizione la sua tecnologia ADS 2.0 per configurare e controllare i 27 sensori di sicurezza presenti nel veicolo. La casa automobilistica ha annunciato due versioni per il propulsore: uno completamente elettrico e uno con range extender. È dotato di doppi motori elettrici che producono una potenza combinata di 523 CV.

La rivoluzione delle auto elettriche è ormai la chiave portante per tutte le aziende del settore. Aito si è quindi concentrata particolarmente su questo aspetto offrendo un pacco batterie da 97,7 kWh di origine CATL che consente 630 km di autonomia. La versione Range extender invece ha un motore/generatore turbocompresso da 1,5 litri sotto il cofano, doppi motori elettrici con una potenza combinata di 490 CV e batterie CATL da 42 kWh o 52 kWh. Il preordine è già partito e le prime consegne partiranno a inizio 2024. Il costo? Il prezzo è compreso tra 58 mila e 79 mila euro circa.