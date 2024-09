Rolls-Royce, altri due eccezionali modelli elettrici entro il 2030

Lo scorso anno, Rolls-Royce ha lanciato sul mercato il suo primo veicolo elettrico, la coupé Spectre, che ha riscosso un successo straordinario, con gli ordini già esauriti fino al 2025, nonostante la produzione sia potuta iniziare solo nel corso del 2023. Non finisce qui l’investimento della casa automobilistica britannica nell’elettrico.

Rolls-Royce ha intenzione di andare ben oltre la Spectre. Secondo Automotive News, Rolls-Royce sta già lavorando su altri due modelli elettrici. Sarebbero in preparazione una berlina e un SUV completamente elettrificati e, come sempre, super lussuosi.

La notizia non sorprende troppo, considerando che Rolls-Royce aveva già dichiarato, durante il lancio della Spectre nel 2022, di voler diventare un marchio completamente elettrico entro il 2030. Tuttavia, mentre alcune case automobilistiche stanno tornando sui propri passi rivedendo i piani a causa di una domanda di veicoli elettrici più lenta del previsto, resta considerabile che anche Rolls-Royce possa ripensarci di qui a un paio di anni.

Secondo le indiscrezioni, il SUV elettrico dovrebbe essere lanciato all’inizio del 2027. Sarà più compatto rispetto all’attuale Cullinan, ma rientrerà comunque nella categoria dei SUV di grandi dimensioni. La berlina elettrica, invece, dovrebbe arrivare verso la fine del 2028 e sarà destinata a sostituire la Phantom.

Al momento non è chiaro se questi nuovi modelli adotteranno una piattaforma completamente dedicata ai veicoli elettrici o se utilizzeranno l’attuale architettura space-frame in alluminio che risulta già impiegata per i modelli a benzina e per la Spectre. Di sicuro porteranno nel proprio “pacchetto” lussuoso un’autonomia significativamente superiore ai 425 km della Spectre, grazie ai progressi nelle tecnologie delle batterie.

BMW Group, la casa madre di Rolls-Royce, introdurrà presto una nuova generazione di veicoli elettrici con un’autonomia migliorata del 30%, grazie all’utilizzo di batterie con celle cilindriche invece delle tradizionali celle a prisma. Rolls-Royce introdurrà probabilmente, prima di questi due nuovi modelli, una versione Black Badge ad alte prestazioni della Spectre già il prossimo anno.