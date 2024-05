Lucid: “Auto elettriche cinesi indietro anni rispetto a Tesla”

Secondo Peter Rawlinson, CEO di Lucid, i produttori di auto elettriche cinesi sono anni indietro rispetto a Tesla. Nelle ultime settimane, invece, Elon Musk, tra gli altri, aveva affermato proprio il contrario. L’imprenditore sudafricano ha spesso dichiarato che la concorrenza più “spietata” proviene dalla Cina. Tuttavia, secondo alcuni, per quanto riguarda la tecnologia i produttori asiatici sono ancora indietro di diversi anni.

“Se guardiamo al progresso della tecnologia dei veicoli elettrici, le case automobilistiche cinesi sono indietro anni e anni rispetto a Tesla”, ha affermato Rawlinson durante il Future of the Car Summit del Financial Times di Londra. “Le auto elettriche cinesi sono superiori sulla qualità delle finiture, ma per quanto riguarda eleganza, batterie e tecnologia non si avvicinano nemmeno lontanamente a Tesla”, ha proseguito Rawlinson.

Molti potrebbero essere d’accordo se parliamo di Model Y e Model 3, ma per quanto riguarda il Cybertruck di Tesla, la qualità, almeno per il momento, lascia molto a desiderare. Tra malfunzionamenti e difetti estetici e tecnici, tantissimi proprietari stanno raccontando tutte le loro sgradevoli esperienze su forum online. Il più recente è il caso del pickup elettrico di Tesla rotto dopo soli 55 km. Un caso simile è accaduto anche per la Xiaomi SU7, prima berlina elettrica del marchio, che si è fermata dopo soli 39 km percorsi a causa di un “difetto al sistema di guida”.

“Ho visto delle unità esposte al Motor Show di Ginevra e sono rimasto alquanto deluso. Tuttavia, non bisogna sottovalutare la capacità di questi produttori. Rispetto al passato sono migliorati molto, specie per il design”, ha concluso l’amministratore delegato di Lucid.

Tra le case automobilistiche cinesi più di successo c’è sicuramente BYD, sostenuta anche da Warren Buffett, che lo scorso anno ha consegnato la bellezza di tre milioni di auto elettriche e ibride. L’azienda ora sta puntando all’espansione anche in Europa, con una nuova fabbrica in Ungheria.