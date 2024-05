Camion a guida autonoma: i test del Freightliner eCascadia

L’evoluzione tecnologica applicata al settore automotive prosegue anche con una serie di novità sul fronte della guida autonoma. Tra l’annuncio della prima auto al mondo con ADAS di livello 4 e una serie di problemi che questa tecnologia attualmente sta evidenziando (come quelli sulle ruote delle auto Tesla) arriva anche la notizia di un prototipo di camion a guida autonoma. È il caso del prototipo Freightliner eCascadia della Daimler-Truck che ha iniziato da poco i test su strada negli Stati Uniti.

La notizia è molto interessante anche per tutte le implicazioni del coinvolgimento dei sistemi a guida autonoma nel settore dell’autotrasporto a lungo raggio così come nello specifico per il Freightliner eCascadia che è un modello a zero emissioni e che può essere guidato senza conducente.

I test per la guida senza conducente del Freightliner eCascadia

Le prime fasi dei test nei quali sarà coinvolto il Freightliner eCascadia prevedono l’impiego su tratti autostradali e per usi ripetitivi programmando i rifornimenti presso le aree di carico e scarico della merce. Il prototipo a guida autonoma del Freightliner eCascadia è utilizzato partendo dalla stessa base meccanica dell’omonimo camion elettrico già venduto in America del Nord. Il prototipo sperimentale è dotato di software Torc Robotics di gestione per la guida autonoma di livello 4 che viene equipaggiato con un’ampia serie di sensori e soluzioni tecnologiche.

Di per sé questi dispositivi sono stati già provati sul Freightliner Diesel, ma l’attuale progetto prevede di realizzare un sistema modulare che possa essere utilizzato su diverse piattaforme in modo da prevederne l’utilizzo anche sugli altri modelli Daimler-Truck. L’obiettivo del gruppo tedesco è quello di arrivare nel 2027 a offrire per il mercato statunitense veicoli pesanti, come i camion, equipaggiati con dispositivi di guida autonoma. All’inizio questi saranno abbinati ai tradizionali motori a combustione interna.

La versione elettrica del Freightliner eCascadia dal quale proviene il prototipo a guida autonoma ha già percorso quasi 10 chilometri essendo un mezzo entrato a far parte di ben 55 aziende di trasporto statunitense. A seconda della versione il Freightliner eCascadia elettrico prevede dimensioni differenti del pacco batteria che può assicurare 250, 350 o 370 km di autonomia con un pieno utilizzando accumulatori a ricarica rapida che in un’ora e mezza riportano l’autonomia del camion al 90%.