BYD mostra le immagini senza veli del suo nuovo pick up ibrido

BYD, il produttore automobilistico cinese noto nel mondo col suo moto (e acronimo ideale) Build Your Dreams, ha svelato le prime foto ufficiali del suo nuovo pick up elettrico, lo Shark. Le ultime immagini svelate da BYD immagini mostrano il veicolo senza alcuna copertura o pannello tipico per nascondere la silhouette del veicolo. In questo modo è possibile osservarlo senza nessun “inganno”.

Il design dello Shark (un’altra creatura marina dopo la Seal e Sea Lion, la foca) sembra essere influenzato dai pick-up occidentali. I fari ricorderebbero quelli del Ford F-150 Lightning e la parte posteriore del veicolo assomiglierebbe alla prima generazione del Volkswagen Amarok. Somigliante o meno – una forzatura, data la persistenza di pregiudizi sulla tendenza cinese (passata) all’imitazione – il pick up di BYD allarga ulteriormente la proposta per i clienti del marchio cinese nel mondo.

Una striscia luminosa collega le luci posteriori, estendendosi lungo il portellone. Di più è difficile dire: BYD, infatti, non ha ancora mostrato la parte anteriore del veicolo illuminata a dovere. Le dotazioni degli interni sono ancora sconosciute, ma BYD dovrebbe svelare ulteriori dettagli il 14 maggio.

Dalle immagini, possiamo notare che lo Shark presenta un rivestimento in plastica nera attorno ai passaruota e alle portiere. Si notano cerchi in lega e pneumatici probabilmente per tutte le stagioni, oltre alle barre sul tetto, che potrebbero essere solo un optional.

BYD ha tenuto riservati molti dettagli sullo Shark, ma ha dichiarato che includerà la tecnologia DMO. Questo sistema integra il pacco batterie con il telaio per rendere il veicolo più leggero e sicuro. Inizialmente si pensava che lo Shark sarebbe stato completamente elettrico come il Rivian R1T, ma invece sarà un ibrido.

I pick up elettrici, d’altronde sono noti per la guida piacevole ed efficiente, ma presentano limiti di autonomia, soprattutto quando si confrontano con dei carichi pesanti. Il BYD Shark potrebbe essere equipaggiato con un motore a quattro cilindri da 1,5 litri, accoppiato a un motore elettrico. Si stima che avrà un’autonomia di circa 745 miglia, considerando valide le previsioni ottimistiche. Al momento del lancio, dovrà competere con veicoli come il Ford Ranger PHEV e il prossimo Jeep Gladiator 4XE.