Honda investe 11 miliardi di dollari nell’elettrico, merito di un “partner” speciale

La giapponese Honda ha comunicato di voler investire 11 miliardi di dollari in nuovi impianti per la produzione di veicoli elettrici e batterie nell’Ontario, la provincia canadese, come riporta Reuters. Non è una notizia che Honda si dedichi all’elettrificazione della gamma, ma che si getti in modo così significativo nella sfida rende la sua scommessa molto interessante.

I nuovi stabilimenti si aggiungeranno a quelli già esistenti dell’azienda, sempre in Canada. “Questo rappresenta un momento estremamente significativo per la regione, la provincia e l’intero Paese”, ha dichiarato il primo ministro canadese Justin Trudeau durante una presentazione di questo piano investimenti, come riportato dal New York Times. Trudeau ha anche affermato che l’obiettivo del Canada è di raggiungere “il 100% di auto pulite e di vendite di mezzi pesanti a zero emissioni entro il 2035”.

Per realizzare questo ambizioso obiettivo, anche il Canada è pronto investire consistenti somme di denaro. Nel caso dello stato nordamericano, si tratta di investimenti sotto forma di sovvenzioni. Infatti, tra il 60% e il 70% dei 11 miliardi di dollari provengono direttamente da Honda, mentre il resto deriva da partner e sussidi governativi canadesi. Trudeau ha indicato che circa 3,6 miliardi di dollari potrebbero provenire direttamente dal governo federale canadese, il partner d’eccezione per Honda.

Honda ha dichiarato di prevedere l’aggiunta di circa 1.000 nuovi posti di lavoro nell’Ontario, portando il totale a circa 5.200. Come sappiamo, le vendite di veicoli elettrici abbiano subito un rallentamento nel 2024, con evidenti preoccupazioni per diversi settori di sviluppo e per diversi marchi in tutto il mondo, i considerevoli investimenti di Honda indicano che la casa automobilistica è ancora molto concentrata sul suo impegno nei veicoli elettrici a batteria e, non dimentichiamolo, a idrogeno in Nord America.

Questi veicoli a idrogeno sono più controversi dei veicoli elettrici e devono ancora affermarsi in modo significativo, ma restano una parte importante dei futuri piani di Honda. L’azienda mira a iniziare questo level up nel 2028, producendo 240.000 veicoli elettrici all’anno nello stabilimento dell’Ontario. I nuovi veicoli elettrici Honda, però, in generale, rimangono fuori dalla portata di molti consumatori. Per affrontare questa sfida, Honda intende utilizzare questa nuova capacità produttiva per sviluppare batterie di nuova generazione più economiche e leggere. “Abbiamo bisogno di veicoli elettrici più accessibili”, ha dichiarato Toshihiro Mibe, CEO di Honda. Ne hanno bisogno tutti quanti.