Un Tesla Cybertruck, consegnato con il 47% di autonomia, si è rotto dopo 55 km

Un proprietario di Tesla Cybertruck ha spiegato la sua terribile, e sfortunata, esperienza con il suo nuovo pickup elettrico. Così come è accaduto ad un proprietario di Xiaomi SU7, che è riuscito a percorrere soltanto 39 km prima di rompersi definitivamente, questo Cybertruck è riuscito a percorrerne poco di più, 55 km per l’esattezza, prima di accomodarsi su un carro attrezzi con destinazione l’officina.

Tesla Cybertruck rotto dopo 55 km: il danno non era coperto dalla garanzia

Il cliente, che aveva preordinato il pickup elettrico dopo l’apertura degli ordini di fine 2019, ha atteso ben quattro anni per ricevere il suo Cybertruck. L’esperienza però non è stata delle migliori, dato che il veicolo si è rotto dopo soli 55 km. Ma oltre il danno, la beffa. Il pickup elettrico ha avuto una perdita di liquido refrigerante, che non è coperta dalla garanzia.

Dunque il proprietario del Cybertruck avrebbe dovuto chiamare il carro attrezzi per consegnarlo ad un centro assistenza Tesla autorizzato in Florida, dove è residente, e pagare di tasca sua un difetto dopo pochissimi chilometri percorsi. Tuttavia, dopo una discussione accesa con il servizio clienti, Tesla ha accettato di riparare il difetto gratuitamente.

Il proprietario ha raccontato l’accaduto sul forum di CybertruckOwnersClub: “Tutto è iniziato nel modo sbagliato sin dalla consegna. Mi hanno chiamato dicendomi ‘l’auto è laggiù’. Così sono andato a prenderlo e il Cybertruck era sporchissimo e con la carica al 47%. Assurdo, non ho mai ritirato una nuova auto che non avesse il pieno di carburante”. L’uomo quindi ha spiegato di essersi recato al Supercharger più vicino per portare la carica del veicolo al 100%, dove ha scoperto l’amara sorpresa: il veicolo perdeva liquido refrigerante.

Un’esperienza utente a dir poco sconvolgente, partita malissimo sin dalla consegna del veicolo. Speriamo per lui che d’ora in avanti il veicolo non presenti ulteriori malfunzionamenti anche se, a giudicare dai commenti di tanti altri sfortunati proprietari, sembrano essere molto frequenti.