Maserati: un modello così sarebbe apprezzato da molti

Maserati è in attesa del nuovo piano di rilancio dopo anni difficili con un crollo delle vendite a causa di alcune strategie che probabilmente non sono state azzeccate come ad esempio quella di puntare forte sui modelli elettrici con il mercato non ancora pronto a tutto ciò. Quello che al momento manca è una nuova gamma di modelli pronti a far sognare appassionati e futuri clienti. In attesa di avere notizie concrete il web non perde tempo e le ipotesi su futuri modelli della casa automobilistica del tridente si sprecano.

Un render di una futura Maserati a 5 porte fa sognare i fan del Tridente

A proposito di ciò oggi vi mostriamo un render del creatore digitale Angelo Berardino che nella giornata di ieri su LinkedIn ha pubblicato questo render in cui ipotizza una futura auto di Maserati a 5 porte a cui comunque non ha voluto dare un nome limitandosi a fornire solo la sua idea stilistica. Il nome del modello e il tipo di motorizzazione sono stati volutamente lasciati nel mistero, trasformando l’immagine in un punto di partenza per speculazioni, sogni e ipotesi che, però, resteranno tali almeno fino alla fine delle festività. Come ricorda lo stesso autore, c’è tempo per affrontare questi interrogativi.

Nonostante le poche informazioni date su questa sua ultima creazione, il render di Berardino sta facendo discutere appassionati e addetti ai lavori che si augurano davvero di vedere in futuro qualcosa di simile nella gamma della casa automobilistica del tridente. Un modello di questo tipo, magari con motore ibrido o termico puro, avrebbe indubbiamente le carte in regola per fare bene sul mercato premium. Vedremo che sorprese ci riserverà il 2026 a proposito di Maserati. Siamo sicuri che l’anno prossimo avremo le idee più chiare su quelle che saranno le novità previste per il futuro del brand guidato da Santo Ficili sotto la super visione di Jean Philippe Imparato.