LG, batterie LFP ad alte prestazioni dal 2027: il piano anti-Cina

LG Energy Solutions ha deciso che le batterie LFP non sono più roba da utilitarie low-cost. Dal 2027, la casa sudcoreana vuole riscrivere le regole di un segmento che i produttori cinesi hanno colonizzato con una sistematicità difficile da ignorare, e lo farà portando densità energetica e durata su livelli che, fino a ieri, sembravano incompatibili con la chimica al litio ferro fosfato.

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Il direttore tecnico Kim Je-Young afferma che la nuova cella LFP di LG non sarà l’ennesima variazione sul tema del “buono e conveniente”. L’obiettivo è costruire una tecnologia ad alte prestazioni che possa competere ad armi pari, non solo sul prezzo, in un mercato che sta cambiando pelle a velocità impressionante. Perché se il rallentamento dei volumi nell’elettromobilità ha costretto molti player a guardare altrove, questo “altrove” ha un nome preciso: accumulo stazionario di energia.

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I data center alimentati dall’intelligenza artificiale stanno divorando elettricità e, con essa, domanda di sistemi di storage affidabili. LG ha già iniziato a convertire linee produttive nate per le batterie da trazione, con l’obiettivo di portare la capacità per l’energy storage oltre i 60 GWh, rispetto ai 36 GWh attuali. Nel 2026 punta a raccogliere ordini per almeno 90 GWh solo in questo segmento, e questo mentre dichiara una perdita di 122 miliardi di won nell’ultimo trimestre del 2025. Siamo davanti a una scelta di necessità.

Nel frattempo, il gruppo non si ferma alle LFP. Le batterie agli ioni di sodio, con materie prime più abbondanti, costi inferiori e capacità operative fino a -40°C, sono nell’agenda di sviluppo come alternativa concreta per determinati segmenti di mercato.

Poi c’è il dry coating, il processo di rivestimento a secco degli elettrodi che promette di tagliare consumi energetici, costi di impianto e ingombri produttivi. Tesla, Volkswagen e Samsung SDI ci stanno lavorando. LG afferma di aver già completato la produzione pilota su scala quasi industriale, con l’avvio della produzione di massa atteso entro fine 2028.

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L’azienda non vuole semplicemente inseguire i competitor cinesi, ma cambiare il terreno di gioco. Trasformare la LFP da tecnologia di compromesso a tecnologia d’elezione è una scommessa ambiziosa. Nel settore delle batterie, bisogna dirlo, chi non risica non rosica.