Mitsubishi Lancer Evo: se la facessero così, saremmo tutti in fila

Le probabilità che Mitsubishi rimetta in produzione una Lancer Evolution sono paragonabili a quelle di vedere un SUV ibrido vincere il Rally di Montecarlo. Il marchio giapponese è ormai un’ombra di ciò che fu, e un’auto sportiva coinvolgente, quella che fa sudare e battere il cuore, non rientra in nessun piano industriale che si possa immaginare. Troppo di nicchia, troppo poco redditizia, troppo lontana dalla nuova identità di un costruttore che ha scelto il percorso dei crossover elettrificati.

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Eppure il nome “Lancer Evolution” pesa ancora. È uno di quei brand nel brand che i costruttori custodiscono gelosamente nei cassetti, pronti a rispolverarlo nel momento giusto. Quando serve una scossa emotiva, un titolo sui giornali, un’iniezione di credibilità. Che Mitsubishi decida di farlo davvero, prima o poi, non è fantascienza, ma logica commerciale.

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Nel frattempo, ci pensa la fantasia digitale a tenerlo vivo. Il noto designer Kelsonik, già autore di numerose resurrezioni virtuali, ha immaginato una possibile Lancer EVO XI che, detto francamente, non è affatto male. Anzi.

La carrozzeria è tesa e muscolosa, con una griglia sdoppiata in due sezioni distinte, fari a LED più grandi, una presa d’aria sul cofano e passaruota pronunciati che dichiarano ambizioni rallystiche senza bisogno di troppe spiegazioni. Le minigonne laterali sono affilate, le maniglie a filo carrozzeria, i finestrini più piccoli. Sul retro, fanali a Y, diffusore sportivo, doppio scarico ovale e un alettone a doppia bolla. Il tutto in rosso fiamma con dettagli neri e cerchi in lega con finitura bianca da vera auto da rally.

È uno di quegli esercizi che fa male, perché ricorda quanto manca un’hot hatch così, spigolosa, volutamente scomoda, nata per dominare una categoria che oggi sopravvive a malapena. Se Mitsubishi avesse il coraggio, e i soldi, per produrla esattamente così, sarebbe uno dei ritorni più attesi dell’ultimo decennio.