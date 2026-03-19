Lamborghini fa i conti e sorride: nonostante tutto, l’elettrica si farà

Il 2025 è andato meglio di qualsiasi anno precedente, e Lamborghini lo sa. Sant’Agata Bolognese ha chiuso con 3,2 miliardi di euro di fatturato e 10.747 auto consegnate, entrambi record assoluti. Con questi numeri in tasca, il toro scatenato affronta il 2026 con un’agenda fitta di appuntamenti e almeno due nuovi modelli all’orizzonte.

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Nessuno dei due, però, andrà ad allargare una gamma che conta già tre vetture. Si tratterà quasi certamente di derivati di modelli esistenti. Il candidato più probabile è una Revuelto Roadster. Sono passati quasi tre anni dall’inizio della produzione della coupé V12 ammiraglia e la versione aperta latita ancora, un’assenza che comincia a pesare.

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I debutti sono già in calendario: Goodwood Festival of Speed a luglio e Monterey Car Week ad agosto. Lamborghini, ovviamente, non conferma nulla e si rifugia nel comunicato istituzionale di rito.

L’altra novità potrebbe essere una Urus SE Performante, con powertrain V8 ibrido plug-in da oltre 800 CV combinati. La SE “normale” si ferma già a 789 CV, quindi l’asticella si alza ancora. Il primo SUV di Lamborghini compirà dieci anni nel 2027, e la seconda generazione, che avrebbe dovuto essere elettrica pura, è slittata a fine decennio come PHEV. Anche la Lanzador elettrica è stata cancellata in favore di un ibrido plug-in, e non arriverà nel 2026.

Sul fronte elettrico, la situazione è quanto meno curiosa. Meno di un mese fa l’amministratore delegato Stephan Winkelmann aveva liquidato i veicoli elettrici come un “hobby costoso” e una scelta “finanziariamente irresponsabile nei confronti di azionisti, clienti, dipendenti e loro famiglie”. Eppure, Lamborghini ha poi dichiarato ufficialmente che un modello completamente elettrico è ancora nei piani, con ogni probabilità dopo il 2030. Winkelmann non è uno che manda a dire, ma evidentemente la realtà industriale a lungo termine impone qualche compromesso.

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Nel frattempo, la strategia è tenere alta la domanda sui V8 e V12 esistenti, allargarne l’appeal con nuove varianti, e difendere i record finché la transizione energetica diventerà praticamente obbligatoria.