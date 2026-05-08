Ford lavora a un sistema per spostare le auto parcheggiate in autonomia

Ford Global Technologies ha ottenuto negli Stati Uniti un brevetto, depositato il 4 dicembre 2023 e reso pubblico il 5 maggio 2026, che descrive un sistema in grado di consentire a un veicolo parcheggiato di spostarsi autonomamente a bassissima velocità qualora rilevi un rischio imminente di collisione. Il documento, intitolato “System for Detecting Moving Objects”, delinea un’architettura capace di monitorare costantemente l’ambiente circostante e di valutare la probabilità che un oggetto in movimento entri in contatto con la carrozzeria.

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Ford brevetta un sistema “anti-urto” per auto parcheggiate



Il funzionamento si baserebbe su una combinazione di telecamere, radar e sensori a ultrasuoni, tecnologie già diffuse nei moderni pacchetti di assistenza alla guida, che verrebbero impiegate per costruire una sorta di griglia virtuale attorno alla vettura e tracciare in tempo reale la posizione degli elementi nelle vicinanze. Un algoritmo dedicato calcolerebbe il livello di minaccia analizzando la traiettoria dell’oggetto, la probabilità di impatto e il tempo residuo prima dell’eventuale contatto, così da determinare se l’intervento del sistema risulti necessario.

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Qualora il rischio superi una soglia prestabilita, il veicolo non si sposterebbe immediatamente. Il protocollo prevede anzitutto l’emissione di un avviso visivo o acustico tramite fari e clacson, e solo in assenza di reazione, dopo aver verificato che lo spazio disponibile sia sufficiente e sicuro, l’auto procederebbe a riposizionarsi in modo autonomo. Il brevetto include inoltre una funzione definita “light impact detection” che, nell’eventualità di un urto inevitabile, consentirebbe al veicolo di registrare immagini e dati dell’evento a fini documentali.

L’idea si colloca in un filone di sviluppo che Ford sta esplorando da tempo. La casa americana propone già sistemi come la frenata automatica d’emergenza, il Pre-Collision Assist, il monitoraggio dell’angolo cieco e l’Exit Warning, che controlla l’ambiente circostante quando l’auto è ferma per evitare ad esempio l’apertura della portiera al passaggio di un ciclista. Negli ultimi mesi è emerso anche un altro brevetto dedicato a una tecnologia che permetterebbe al veicolo di arretrare autonomamente per liberare l’accesso al bagagliaio o al frunk quando la distanza da un ostacolo risulta insufficiente.

Restano tuttavia diversi interrogativi, soprattutto sul piano normativo e assicurativo. Il brevetto non specifica quale margine di spazio sarebbe necessario per autorizzare lo spostamento, né con quale frequenza il sistema potrebbe attivarsi in contesti affollati o particolarmente angusti. Il nodo della responsabilità appare altrettanto delicato, poiché un’auto parcheggiata che si muove senza conducente a bordo potrebbe urtare un altro veicolo o un pedone, generando scenari non ancora pienamente regolamentati dalle attuali normative sulla guida automatizzata.

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Come spesso accade con i brevetti, inoltre, non vi è alcuna garanzia che questa tecnologia venga effettivamente implementata su un modello di serie, sebbene il documento confermi l’interesse di Ford verso veicoli capaci di agire in modo proattivo anche a motore spento, proteggendo carrozzeria e ambiente circostante quando il conducente si è già allontanato dal mezzo.