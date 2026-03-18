Honda, c’è chi vuole la nuova Civic e chi la sta sognando

Honda ci sta lavorando su, e i primi segnali sono abbastanza chiari. La prossima generazione di Civic, attesa (sembrerebbe) per il 2027, inizia a mostrarsi attraverso i rendering dell’artista digitale Theophilus Chin (Theottle), elaborati partendo dalle informazioni già rilasciate dal costruttore giapponese. Il prototipo camuffato usato per i test esiste, è in circolazione, ed è avvolto in quegli spessi tessuti che ormai conosciamo tutti. Sotto qualcosa si muove.

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Il design che emerge dai rendering parla il linguaggio più recente di Honda, lo stesso già visto su alcuni modelli globali del marchio e chiaramente ispirato alla e:NS2, il crossover elettrico per il mercato cinese arrivato in Giappone con il nome Insight.

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Firma luminosa LED netta, paraurti aggressivo, profilo più allungato e armonioso rispetto all’attuale generazione. Una Civic che sembra aver perso un po’ di quella sobrietà istituzionale per guadagnare qualcosa in personalità.

La sostanza, però, è nella piattaforma. Honda dichiara un’architettura rivista che alleggerisce la vettura di 90 kg rispetto a quella attuale, con un aumento della rigidità strutturale, uno sterzo più preciso e un comportamento dinamico più composto. In dotazione anche un nuovo sistema di gestione del movimento abbinato a un sistema di assistenza alla guida agile migliorato, che include il controllo del beccheggio.

Sul fronte motorizzazione, Honda sta mettendo mano alla versione aggiornata del suo sistema ibrido autoricaricabile e:HEV, composto da un quattro cilindri 2.0 e da due motori elettrici. Il risultato atteso è un miglioramento del 30% nell’efficienza dei consumi, affiancato da prestazioni generali superiori.

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Come già visto sulla Prelude, anche la nuova Civic adotterà il sistema Honda S+ Shift. Niente marce fisiche, ma una simulazione via software dei cambi di rapporto, modulando suono e coppia con una precisione che Honda promette convincente.

A chiudere il quadro, la nuova Civic condividerà circa il 60% dei componenti con altri modelli della gamma come HR-V, CR-V e Accord, a conferma di una strategia di piattaforma comune che Honda sta applicando con coerenza crescente. Meno dispersione, più efficienza industriale, necessaria oggi più che mai per la Casa giapponese.