L’extra-large ad alte prestazioni: il Mercedes GLS si prepara a un grande rilancio nel 2026

La Mercedes GLS non è certo una novità sulle strade. Conosciamo questo bestione tedesco da diverso tempo, anche se appare con una vocazione ben più americana che europea. Lanciata nel 2019 e aggiornata con un facelift nel 2024, si prepara ora a un nuovo capitolo della sua carriera.

Anche se a prima vista potrebbe sembrare solo un’altro grande SUV di lusso col logo della stella, secondo gli attenti osservatori di CarBuzz, negli ultimi scatti rubati c’è di mezzo la versione AMG GLS 63. Una rivelazione che non poteva sfuggire, soprattutto ai paparazzi sempre pronti a immortalare anche il minimo ritocco estetico.

La carrozzeria camuffata rivela in realtà poco. I fari anteriori sembrano più compatti e con un profilo “a goccia”, mentre la griglia con le classiche barre verticali conferma l’identità sportiva. Le proporzioni generali restano quelle di sempre, con la zona frontale dall’aria severa e le prese d’aria minacciose sotto lo strato di mimetica. Dietro, i quattro terminali di scarico, simbolo inequivocabile del pedigree AMG, non lasciano spazio a dubbi.

Le modifiche alla coda, probabilmente saranno limitate a gruppi ottici ridisegnati all’interno, ma niente rivoluzioni. La vera novità la si vedrà però all’interno. Sbirciano attraverso i finestrini i paparazzi hanno adocchiato il gigantesco MBUX Superscreen, un pannello che ingloba tre display in un’unica superficie di vetro, simile a quello visto sulla nuova CLA. È un salto generazionale netto rispetto al layout attuale, con bocchette a turbina agli angoli e connettività avanzata.

Sul motore non ci sono misteri. Il V8 biturbo da 4,0 litri con tecnologia mild hybrid è destinato a rimanere il cuore pulsante del GLS, con i suoi 603 cavalli gestiti da un cambio automatico a 9 marce e dalla trazione integrale. La vera incognita è se AMG deciderà di spremere ancora più potenza dal colosso o, con un colpo di teatro, introdurre un’ibrido plug-in in stile GT 63 SE Performance. Non una scelta che ha stregato il pubblico. Per ora, niente indizi di prese di ricarica, quindi i fan del sound corposo possono dormire sonni tranquilli.

Secondo le indiscrezioni, la nuova GLS 63 dovrebbe arrivare come modello 2027, con una presentazione prevista per il 2026. Insomma, c’è ancora tempo per fantasticare sul SUV.