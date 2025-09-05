Le nuove Mini firmate Deus, due JCW irripetibili alla conquista di Monaco

Deus Ex Machina, il marchio dal nome che richiama l’antica espressione latina e mutuata dal greco che significa “dio dalla macchina” (ovvero chi controlla), è un brand che non tutti conoscono ma che da anni intreccia la propria identità con il mondo Mini.

Nato a Sydney come officina di moto custom, il progetto si è presto trasformato in un fenomeno globale, con una linea di abbigliamento e accessori che incarna uno stile di vita anticonformista e solare. Non è un caso che Mini abbia trovato in Deus un alleato naturale: i proprietari delle compatte britanniche amano infatti distinguersi attraverso personalizzazioni, wrapping e dettagli unici.

La collaborazione tra le due realtà ha dato vita a due modelli John Cooper Works esclusivi: una versione a benzina e una completamente elettrica, entrambe pensate per celebrare la lunga tradizione sportiva della casa inglese, che risale alla leggendaria vittoria al Rally di Monte Carlo del 1964.

La JCW con motore termico è stata ribattezzata “The Machina” ed esprime un carattere da pura sportiva. Il look richiama direttamente il mondo dei rally con fari supplementari sul cofano, parafanghi allargati e il celebre numero 37 che omaggia Paddy Hopkirk e la sua Cooper S vincente.

Il propulsore da 231 CV respira meglio grazie alla griglia rivisitata e alle cornici dei fari traforate, mentre gli specchietti ricordano le soluzioni aerodinamiche degli anni Sessanta. Sul tetto spicca una X che richiama i nastri adesivi protettivi dei rallysti dell’epoca, mentre al posteriore trovano posto un generoso diffusore ispirato alle competizioni endurance e uno spoiler che aumenta la deportanza. All’interno, domina una combinazione di rosso, nero e bianco, con sedili sportivi ultraleggeri, volante racing brandizzato Deus/Mini e persino un freno a mano idraulico.

La sorella a zero emissioni, chiamata “The Skeg”, riprende invece lo spirito del surf. Fibra di vetro grezza a vista su muso, tetto e passaruota, riduzione del peso fino al 15% e dettagli gialli che richiamano la gamma elettrica Mini la rendono unica. Questo modello rende omaggio alla Cooper T53 guidata da Jack Brabham, portando nel design richiami alla Formula 1 e alla cultura surf australiana.

L’abitacolo è essenziale, con pannelli porta in fibra di vetro, maniglie gialle e inserti in neoprene ispirati alle mute. Persino il tetto è stato rimosso, sostituito da cinghie interne pronte a fissare tavole da surf o attrezzatura da spiaggia.

Entrambe le creazioni verranno svelate al Salone IAA Mobility 2025 di Monaco, dove Mini e Deus celebreranno questa collaborazione con un evento dedicato e una capsule collection esclusiva.