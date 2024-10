Le cartucce a idrogeno di Toyota per il pieno da fare direttamente a casa

Torniamo a occuparci di idrogeno come fonte di alimentazione delle automobili. Sono diversi i costruttori di auto che stanno strizzando l’occhio all’idrogeno: da Hyundai che prevede una generazione di SUV alimentati a idrogeno a BMW passando forse per Tesla; questo sembra essere un periodo molto vivace per una rivoluzione di questo tipo. Ora arriva la conferma (con alcune foto interessanti) del lavoro che sta conducendo Toyota sulle auto a idrogeno.

La casa automobilistica giapponese, infatti, ha da tempo deciso di investire su diversi sistemi di alimentazione a zero emissioni e l’idrogeno è tra questi. Qualche giorno fa avevamo anticipato il possibile utilizzo di cartucce portatili per il rifornimento delle auto a idrogeno e ora arrivano diverse intriganti conferme.

La soluzione di Toyota per il rifornimento di H2

Tra i problemi più annosi della diffusione delle auto elettriche c’è quello legato alla diffusione di un’adeguata infrastruttura per la ricarica. Poche colonnine e spesso neanche efficienti. Il medesimo problema interessa anche le auto a idrogeno tanto che la stessa Toyota negli Stati Uniti ha avuto diverse difficoltà. Il marchio giapponese però non molla su questo fronte e sta lavorando a delle cartucce di idrogeno portatili. Queste possono essere utilizzate per alimentare un’abitazione o i fornelli da campeggio ma, anche, la propria auto.

A differenza delle cartucce attualmente esistenti sulle auto a idrogeno quelle su cui sta lavorando Toyota. Parliamo di una soluzione attualmente poco conveniente: queste cartucce dovrebbero avere una capienza di 4,7 litri e una pressione di 525 bar. Questo significa che possono contenere circa 161 grammi di H2 che rispetto ai 5 Kg di capienza del serbatoio di un’automobile alimentata a idrogeno sono molto pochi. Servirebbero circa 35 cartucce per fare un pieno. Certo, non necessariamente si ha bisogno sempre di fare il pieno e queste cartucce potrebbero essere utilizzate come emergenza, ma è anche vero che questa potrebbe essere comunque una soluzione apripista per rendere l’idrogeno – questo l’obiettivo di Toyota – una fonte di energia familiare da utilizzare in diverse situazioni quotidiane.