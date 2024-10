Toyota GR GT3, spiata la versione stradale nei test

Toyota sta lavorando su una nuova auto da corsa, nello specifico una versione GT3, che fungerà da base per una futura sportiva stradale senza dubbio di altissimo livello. Un prototipo di questa versione stradale è stato recentemente avvistato per la prima volta e non sono mancate le (piacevoli) sorprese.

La versione da corsa era stata svelata come concept al Salone dell’Auto di Tokyo 2022 e ha già affrontato test intensivi su circuiti di fama mondiale. La Toyota si è messa alla prova in quello belga di Spa-Francorchamps, ma si prevede che la vettura da corsa gareggerà in eventi come l’IMSA SportsCar Championship e il FIA World Endurance Championship, con il debutto nel 2026.

Il lancio della versione stradale dovrebbe avvenire nello stesso periodo, probabilmente nel 2027. I vertici di Toyota avevano lasciato intendere che una versione stradale della GT3 sarebbe arrivata presto o tardi. Le regole della classe GT3, d’altronde, richiedono che le auto da corsa siano basate su modelli stradali. Era solo questione di tempo prima che Toyota introducesse la versione da strada della sua nuova auto da competizione. Resta da vedere se il veicolo sarà venduto con il marchio Toyota o Lexus.

La nuova auto sportiva potrebbe andare a sostituire la vecchia Lexus RC F GT3 sui circuiti. Lexus, infatti, ha mostrato un concept di una supercar elettrica con proporzioni simili, suggerendo una possibile collaborazione nello sviluppo. Lo sviluppo del modello è ancora in fase preliminare e il design finale potrebbe subire modifiche importanti prima della produzione.

L’auto stradale presenta un’ala posteriore più piccola rispetto alla versione da corsa e utilizza terminali di scarico posteriori tradizionali anziché laterali. Anche le fasce anteriore e posteriore sono diverse, con uno splitter anteriore ridimensionato. La Toyota stradale è equipaggiata con pneumatici omologati per la strada, in questo caso un set di Michelin. Toyota non ha ancora rilasciato dettagli tecnici ufficiali sulla versione da corsa, ma sotto il cofano si prevede un motore V8, utilizzato probabilmente anche nella versione stradale, forse con ancora più potenza.

Alcune indiscrezioni suggeriscono l’integrazione di una tecnologia ibrida per la versione stradale. Uno dei nomi possibili per questa sportiva potrebbe essere GR GT, un nome già registrato da Toyota.