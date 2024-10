Hyundai, la prossima generazione di un suo SUV sarà a idrogeno

Molti marchi stanno pensando sempre di più a un’ulteriore rivoluzione nel futuro dell’automobile, soprattutto come un panorama che non sarà esclusivamente elettrico. Diverse case automobilistiche, specialmente negli ultimi anni, stanno esplorando fonti di alimentazione alternative, e tra le più promettenti c’è l’idrogeno.

Sebbene l’elettrico sia considerato una delle principali soluzioni per la decarbonizzazione del settore automobilistico e dei trasporti in generale, non è comunque l’unica via percorribile. Ecco perché le aziende stanno investendo nello sviluppo di motorizzazioni che includono l’utilizzo dell’idrogeno.

Hyundai, per esempio, già nota per i suoi veicoli ibridi, sta puntando con forza sulla tecnologia a idrogeno, investendo ingenti risorse per portare questa innovazione al grande pubblico. Un esempio concreto è rappresentato dalla prossima generazione del SUV Hyundai Nexo che potrebbe essere equipaggiata con un sistema a celle a combustibile, di idrogeno nello specifico. Obiettivo annunciato, portare tale propulsione a una platea sempre più vasta.

Hyundai sta infatti lavorando su un nuovo modello di Nexo, dotato proprio di tecnologia Fuel Cell. Alcuni prototipi di questo SUV sono stati avvistati recentemente durante test su strada, confermando che l’azienda coreana sta spingendo fortemente sull’innovazione legata all’idrogeno. La domanda attuale, come sappiamo, resta ancora decisamente ridotta.

I test della casa coreana evidenziano le ambizioni di Hyundai, che non intende mollare sull’idrogeno. Hyundai non è però sola in questa corsa verso l’innovazione. Grandi marchi come Toyota e BMW stanno anch’essi lavorando a soluzioni basate su questa tecnologia. BMW, per esempio, ha annunciato il lancio di un modello a celle a combustibile previsto per il 2028. Hyundai, a questo punto, potrebbe giocare d’anticipo con la sua nuova Nexo, battendo la concorrenza sul tempo e consolidando così una posizione di vantaggio difficile da recuperare.

Parlando di design, la nuova Hyundai Nexo potrebbe presentarsi con linee più squadrate, richiamando lo stile del Santa Fe, un altro modello della casa. All’interno, è plausibile che il SUV sarà dotato delle ultime tecnologie avanzate, sempre un punto di forza del marchio coreano. Ma la vera rivoluzione si trova sotto la scocca: il modello attuale monta un motore elettrico da 120 kW (163 CV) con 395 Nm di coppia, alimentato da un sistema Fuel Cell.

L’attuale versione dispone anche di una piccola batteria da 1,56 kWh e offre un’autonomia dichiarata di 666 km con un pieno di idrogeno. È ragionevole aspettarsi che la nuova generazione Nexo migliori ulteriormente questi numeri, offrendo più autonomia e performance superiori. L’obiettivo di Hyundai, però, va oltre: per il marchio coreano è importante “democratizzare” l’idrogeno e renderlo accessibile a un numero sempre maggiore di persone.

Il debutto della nuova Hyundai Nexo è previsto per il 2025, con un lancio inizialmente limitato al mercato sudcoreano, per poi espandersi progressivamente ad altri mercati.