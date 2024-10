Toyota, svolta per una propulsione a idrogeno conveniente

Toyota ha annunciato la sua (immancabile) partecipazione al prossimo Japan Mobility Show, in programma dal 15 al 18 ottobre presso la Makuhari Messe nella citta giapponese di Chiba. L’evento, lo sappiamo, rappresenta un punto di incontro per l’industria della mobilità e le startup, soprattutto quelle che si stanno dedicando per realizzare un futuro più sostenibile. Durante la manifestazione, Toyota metterà in mostra le sue tecnologie all’avanguardia, tutte orientate verso la neutralità carbonica, con particolare attenzione alle soluzioni basate sull’idrogeno.

Le sfide energetiche affrontate dal Giappone, specie per la carenza di terra e risorse, evidenziano il ruolo cruciale del settore mobilità nel promuovere la sostenibilità nazionale. Toyota porta al Salone giapponese le sue innovazioni nella tecnologia dell’idrogeno per dimostrare di essere parte attiva in un futuro energetico sostenibile.

Tra le novità esposte da Toyota ci sarà la GR Corolla alimentata a idrogeno liquido, che ha partecipato a gare di resistenza a livello globale. Questo veicolo rappresenta l’impegno di Toyota nel migliorare le prestazioni automobilistiche attraverso le competizioni promuovendo la mobilità a zero emissioni di carbonio.

Un’altra innovazione in mostra sarà la Portable Hydrogen Cartridge, che debutterà per la prima volta in Giappone. Si tratta di cartucce che mirano a integrare l’energia dell’idrogeno nella vita quotidiana, rendendo questa fonte energetica più accessibile e familiare.

Toyota presenterà anche un fornello alimentato a idrogeno, sviluppato in collaborazione con Rinnai Corporation, che dimostra le applicazioni pratiche della tecnologia dell’idrogeno portatile.

A ulteriore conferma del suo impegno per soluzioni energetiche sostenibili, Toyota esporrà lo Sweep Energy Storage System, realizzato in collaborazione con JERA Corporation. Questo sistema innovativo riutilizza le batterie dei veicoli elettrificati, ottimizzando la loro capacità residua per applicazioni di energia rinnovabile. All’insegna dell’economia circolare e dell’integrazione delle fonti rinnovabili, il sistema si presenta come sfida nella necessità di una fornitura elettrica stabile.