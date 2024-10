Hyundai e Toyota, le due concorrenti insieme per un evento sportivo

Non capita spesso di vedere un’alleanza tra due importantissimi marchi. Ancora meno spesso capita di vedere due rivali, concorrenti sugli stessi segmenti il più delle volte, addirittura promuovere i propri veicoli insieme e aiutarsi. Hyundai e Toyota, storiche rivali nel mondo automotive, sorprendendo tutti, hanno fatto un passo in questa direzione per un evento forse più unico che raro.

I due marchi hanno recentemente lanciato modelli sportivi di grande rilievo. Si pensi alla Toyota GR Supra, la GR86 e le Hyundai Ioniq 5 N e i20 N. Pur non essendo in competizione diretta sulla carta, nel caso specifico, le due case hanno deciso di unirsi per un evento inedito in Corea del Sud.

L’evento, denominato “Hyundai N x Toyota Gazoo Racing Festival”, si terrà alla fine di ottobre presso l’Everland Speedway di Yong-in, con l’obiettivo di mettere insieme appassionati e potenziali clienti sotto un’unica occasione per le due case. In questo modo si offre una visione d’insieme su auto sportive stradali, veicoli da competizione e concept futuristici delle due aziende, rispettivamente una coreana e l’altra giapponese.

Tale festival risulta essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori. L’evento fissato per il 27 ottobre vedrà protagoniste alcune delle vetture sportive più iconiche di entrambe le case. Toyota porterà in mostra i modelli GR Supra e GR86, mentre Hyundai sfoggerà la sua Elantra N e la Ioniq 5 N. Tra i veicoli più attesi ci saranno anche alcuni concept a idrogeno, come la Toyota AE86 H2, la GR Corolla e la Hyundai N Vision 74, modelli che potrebbero vedere la luce nei prossimi anni.

Non mancheranno vetture dalla storia nel motorsport, come la Hyundai Ioniq 5 N TA Spec, famosa per il suo record alla cronoscalata di Pikes Peak nella categoria SUV elettrici modificati, insieme alle versioni da rally della Hyundai i20 N Rally 1 Hybrid e i20 N Rally 2.

Toyota e Hyundai hanno definito questo festival una “collaborazione inaugurale”, una possibile conseguenza del recente incontro tra i loro presidenti, Akio Toyoda e Euisun Chung, che si sono confrontati su temi chiave come la mobilità a idrogeno. Mentre Toyota ha recentemente stretto una partnership con BMW in quest’ambito, Hyundai sta mettendo a punto la nuova Nexo a idrogeno, attesa per il 2025. Solo il tempo dirà se questa collaborazione si espanderà in altre e sempre più emozionanti direzioni.