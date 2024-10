Toyota GR86, la nuova generazione ibrida da oltre 300 CV

Si era già parlato di una possibilità “rivoluzionaria” da parte della Toyota sportiva e adesso c’è la conferma ufficiale. La nuova generazione della Toyota GR86 promette di essere ancora più grintosa e coinvolgente da guidare, con importanti aggiornamenti di motore.

Il coupé sportivo di casa Toyota erediterà il poderoso motore ibrido turbo a tre cilindri da 1,6 litri, lo stesso utilizzato nella GR Corolla (GR che sta per Gazoo Racing, divisione alte prestazioni della casa giapponese), che nella versione per la GR86 verrà configurato per offrire una potenza molto interessante di 280 CV, come accade già nella GR Yaris. La grande novità, però, è l’introduzione di un sistema di elettrificazione avanzato, che porterà la potenza complessiva del sistema ibrido tra i 320 e i 330 CV.

Oltre al nuovo motore, la GR86 per il modello 2025 sarà costruita su una nuova piattaforma derivata dalla ben più “estesa” Lexus IS. Avrà un passo ridotto, elemento non indifferente che conferma l’intenzione di Toyota di mantenere il modello su trazione posteriore. Tale configurazione, che inoltre sancisce l’allontanamento dalla collaborazione con Subaru su questo segmento, è stata pensata per garantire un peso contenuto, caratteristica amata dagli appassionati delle “acrobazie” su quattro ruote e della guida sportiva in generale.

Dal 2012, la GR86 ha condiviso componenti, motore e produzione con Subaru, che ha fornito il motore boxer a quattro cilindri. La nuova versione rappresenta dunque un passo importante, “in solitaria” per Toyota, su questo progetto, con la fine della collaborazione con Subaru dopo 13 anni.

Il nuovo cuore pulsante della Toyota GR86 sarà il motore turbo 1.6 G16E-GTS. Il veicolo sarà capace di sviluppare 304 CV e 400 Nm di coppia nella dotazione della GR Corolla. Verrà abbinato a una trasmissione automatica a doppia frizione a 8 rapporti e alla trazione integrale. Questo motore sarà la base per la prossima evoluzione ibrida della GR86, garanzia futura di prestazioni di alto livello e un’esperienza di guida entusiasmante.