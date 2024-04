Hyundai Ioniq 6 N, cosa sappiamo dell’elettrica ad alte prestazioni

In arrivo un nuovo tassello per la strategia coreana di consolidamento nel settore dei veicoli elettrici. Hyundai sta lavorando proporre nella propria gamma un veicolo ad alte prestazioni. Stiamo parlando dell’attesissimo Ioniq 6 N.

Successore dell’apprezzata Ioniq 5 N, il nuovo modello promette un’esperienza di guida ancora più coinvolgente e prestazioni ancora più elevate. Recenti immagini “paparazzate” di un prototipo in fase di test in Germania hanno stuzzicato l’immaginazione e, quindi, l’entusiasmo degli appassionati.

Nonostante la carrozzeria sia ancora quella della “standard”, diverse modifiche rivelano l’animo sportivo della Ioniq 6 N. Tra gli elementi più evidenti spiccano il battistrada allargato, i cerchi molto grandi a 5 razze ispirati al concept RN22e e l’altezza da terra ridotta. Le modifiche alla Ioniq 6 suggeriscono un’aerodinamica esasperata e una maggiore aderenza alla strada.

Anche il sistema frenante sembra dover essere all’altezza delle prestazioni elevate. Freni sovradimensionati e pinze più grandi indicano una capacità di decelerazione superiore a quella dell’Ioniq 5 N. Un impianto simile fa pensare, di contro, a una spinta eccezionale.

La parte posteriore vanta un aspetto aggressivo, con un battistrada allargato e uno spoiler fissato al portellone del bagagliaio. Questo spoiler, simile a quello della Porsche 911, contribuisce all’aerodinamica e conferisce un look sportivo alla Ioniq 6 N. Anche il paraurti posteriore è destinato a ricevere un aggiornamento con una valorizzazione del diffusore, anche questo simile a quello del concept RN22e. E ancora, il paraurti anteriore, le minigonne laterali e tutte le parti verniciate di nero avranno un design capace di distinguersi dalla Ioniq 6 standard.

Il lancio della nuova Hyundai ad alte prestazioni è previsto per il 2025. Il modello potrebbe diventare in breve tempo un nuovo punto di riferimento nel settore dei veicoli elettrici ad alte prestazioni. Pare, inoltre, che sia l’ultimo modello ad alte prestazioni basato sulla piattaforma E-GMP. Hyundai Motor Group sta infatti sviluppando una nuova piattaforma per veicoli elettrici, denominata “eM”, più leggera, rigida ed efficiente rispetto all’attuale. La nuova piattaforma mira a migliorare l’autonomia di oltre il 50 per cento e verrà utilizzata per il futuro veicolo elettrico ad alte prestazioni di Kia, il “GT1” (questo il nome in codice), previsto per il 2026.