Cadillac Optiq EV: le prime foto dello schermo curvo da 33”

Dopo aver annunciato per il 2024 l’arrivo della Cadillac Optiq EV caratterizzata da prestazioni vivaci e funzionalità di guida intelligenti per questo SUV completamente elettrico è stata svelata una novità molto interessante che riguarda l’abitacolo: la presenza di uno schermo curvo da 33”.

Il debutto della prossima Cadillac Optiq EV è previsto per il prossimo Motor Show di Pechino in programma alla fine di aprile. Nell’attesa sono state svelate alcune foto degli interni che esprimono il tradizionale lusso del marchio Cadillac con tecnologie all’avanguardia.

Gli interni della Cadillac Optiq EV tra lusso e funzionalità

L’abitacolo della Cadillac Optiq EV prende spunto da quello della Cadillac Lyriq con la quale condivide spunti di design come il volante a tre razze l’ampio schermo curvo da 33” al cui interno si trova sia il display per il conducente che il sistema di infotainment. Questa configurazione promette per la Cadillac Optiq EV un’esperienza di guida sofisticata.

Anche la console centrale della Cadillac Optiq EV ricorda quella della Lyric con un selettore di marcia rotativo e due portabicchieri. La differenza della Optiq EV è data da una console leggermente rialzata in modo da creare un effetto fluttuante tale da aggiungere un tocco di modernità agli interni. Inoltre sono previste sottili prese d’aria e controlli fisici per il climatizzatore insieme a un contenitore di stoccaggio illuminato dalla luce ambientale.

Sul fronte estetico l’abitacolo della Cadillac Optiq EV prevede due differenti combinazioni di colore, una con un caldo rivestimento in pelle color sella in contrasto con accenti neri e l’altro allestimento prevede rivestimenti in pelle grigia con riflessi blu capaci di restituire un look più vibrante e giovanile. Entrambe le versioni prevedono intarsi in effetto legno lucido molto eleganti all’interno della console centrale abbinati ad accenti argento e nero lucido nel resto dell’abitacolo.

Grande suggestione all’interno dell’abitacolo anche grazie all’illuminazione raffinata che diffonde una luce blu rilassante per tutto l’abitacolo. L’illuminazione oltre a contribuire a creare un’atmosfera confortevole permette di evidenziare alcune funzionalità utili come quelle della doppia porta USB-C. È probabile che nei prossimi giorni con l’avvicinarsi del Motor Show di Pechino verranno diffuse ulteriori novità e informazioni anche per quel che riguarda la motorizzazione e le specifiche tecniche della nuova Cadillac Optiq EV. Per quel che riguarda le prestazioni le aspettative sono alte anche per come Cadillac ha abituato il mercato con le sue offerte.