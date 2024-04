Taycan Turbo GT: l’evoluzione della specie elettrica più performante di sempre

Sappiamo che da tempo Porsche stava lavorando a un progetto di un’auto elettrica superiore, con prestazioni letteralmente incredibili. Finalmente, i suoi numeri sono stati resi noti, grazie ad alcuni test svolti in pista. La casa costruttrice tedesca, ha infatti presentato la Taycan Turbo GT, che oltre a poter essere utilizzata in strada, ha come principale obiettivo quello di infrangere svariati record in pista, divorando completamente i circuiti. Con la sua tecnologia avanzata punta, senza dubbio, a essere il bolide elettrico più potente e performante di sempre.

Taycan Turbo GT motori e prestazioni

Successivamente al suo debutto, possiamo finalmente vedere di che cosa è realmente capace la potente Taycan Turbo GT. Si tratta di una “evoluzione della specie” elettrica più performante di sempre. Infatti, queste sono le prestazioni strabilianti della Turbo GT: con 815 kW (1.1018 CV) e 1.340 Nm di coppia, la Porsche Taycan Turbo GT è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,3 secondi, arrivando a 200 km/h in 6,6 secondi e raggiungendo la massima velocità di 290km/h. Un dettaglio che rende questo mezzo particolarmente incredibile, è il nuovo Attack Mode, che va a sostituire il Push to pass per effettuare sorpassi scattanti e decisi. Questo accessorio innovativo, permette alla Porsche Taycan Turbo GT di utilizzare 120 kW (163 CV) aggiuntivi per un tempo di 10 secondi, in grado di ricaricarsi in soltanto 4 secondi, a differenza del precedente Push to pass, che ne impiega 10.

Dalle potenzialità incredibili della Taycan Turbo GT, le scorse settimane sono stati registrati i nuovi tempi record sulle piste di Laguna Seca, con 1:27.87 min e Nurburgring 7:07.55 min. Ma questi tempi sono stati fatti con la versione Weissach Package.

Anche con l’incredibile potenza in grado di erogare, la Taycan Turbo GT gode ugualmente di una semplicità e precisione di guida inequivocabili, uno sterzo morbido e un assetto bilanciato alla perfezione. Unica “pecca” se così possiamo chiamarla, sono i freni che potrebbero essere resi migliori per poter essere in grado di gestire un tale veicolo alla velocità che è in grado di raggiungere.

Nonostante sia una vettura con chiare caratteristiche competitive, l’autonomia rimane a dir poco sorprendente con i suoi 555 km nel ciclo WLTP, presentandosi adatta anche per lunghi tragitti. Il tutto accompagnato da pneumatici – appositamente progettati per la Taycan Turbo GT – firmati Pirelli.

Resa disponibile la Weissach, di cui parlavamo prima con i suoi tempi record, è la versione ancora più aggressiva e potente della Turbo GT.

Il motivo principale, sembra essere la mancanza dei sedili posteriori, dei quali un pannello in fibra di carbonio ne prende il posto. Questa modifica, apporta una differenza di 75kg in meno di peso e rende il veicolo incredibilmente agile in pista. Questa versione, scatta da 0 a 100 km/h in 2,2 secondi, raggiungendo i 200 km/h in solo 6,4 secondi e toccando i 305 km/h di velocità massima. Altre caratteristiche della variante biposto Weissach sono l’alettone posteriore e i deflettori in posizione anteriore per raffreddare in maniera più efficiente i freni carboceramici.

Prezzo Taycan Turbo GT

Il prezzo della Porsche Taycan Turbo GT è particolarmente elevato, parte da una base di 250.000 euro, in aumento per la variante Weissach. Una vettura che si pone come principale modello da cui prendere spunto per il mondo delle auto elettriche sportive.