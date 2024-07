Mercato auto usate: a maggio cresce del 4,4%

Dopo il calo registrato nel mese di marzo il nuovo rapporto dell’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE) indica un andamento positivo per il mese di maggio. Sono stati infatti conclusi 462030 trasferimenti di proprietà con un aumento del 4,4% rispetto ai 442640 passaggi avvenuti nel 2023.

Come sta andando il mercato delle auto usate

Nonostante il dato positivo del mese di maggio nel complesso il mercato delle auto usate è ancora in calo rispetto al 3,1% registrato nel 2019, in un periodo completamente diverso perché precedente alla pandemia e alla diffusione delle auto elettriche.

Nello specifico a maggio 2024 i trasferimenti di auto sono aumentati del 3,4%, mentre le minivolture hanno registrato un segno positivo del 5,7%. Analizzando i primi cinque mesi dell’anno la crescita rispetto allo stesso periodo del 2023 è comunque positivo con un +9,6% (2.298.830 passaggi rispetto ai 2.096.907 dell’anno precedente).

Analizzando il tipo di alimentazione più ricercata troviamo ancora il diesel al primo posto, ma è interessante il confronto con i primi cinque mesi del 2023. Il diesel, infatti, ha il 45,4% della quota dei passaggi di proprietà tra le auto usate, ma registra una riduzione del 2,8% rispetto al 2023. Le auto a benzina ora occupano il 38,2% con le ibride al terzo posto con il 7,7%. Subito dietro il GPL (4,9%), il metano (2,2%), le BEV (0,7%) e le plug-in (1%).

Per quel che riguarda l’anzianità dei veicoli usati scambiati si scopre che quelle con più di 10 anni di anzianità sono ancora le principali ma con una leggera riduzione passando dal 50,5% dei primi cinque mesi del 2023 al 48,5% dei primi cinque mesi di quest’anno. Seguono le auto tra 6 e 10 anni (16,7%), quelle tra 4 e 6 anni (12,7%), quelle tra 2 e 4 anni (11,3%), quelle tra 0 e 1 anno (6,6%) e quelle tra 1 e 2 anni (4,1%). Ad aumentare sono le auto tra 0 e 1 anno (+0,8%), quelle tra 4 e 6 anni (+0,4%) e quelle tra 6 e 10 anni (+1,3%).

Il mercato delle auto usate nel mese di maggio 2024 registra anche un nuovo aumento dei passaggi di proprietà tra privati e aziende (55,6%) così come sono in aumento quelli per auto a Km0 (+3,8%). In ribasso quelli provenienti da auto a noleggio (-0,9%). Confermata la Lombardia come regione con il maggior numero di passaggi di proprietà (16%), seguita da Lazio (9,7%) e Campania (9,3%).