Le future Lamborghini elettriche pronte a scatenare le stesse emozioni del V10

Rouven Mohr, responsabile tecnico di Lamborghini, ha dichiarato che le future auto elettriche del brand continueranno a far emozionare proprio come le loro supercar con motore V10. Mohr ha spiegato che il carattere distintivo della Huracan è legato al motore V10, dunque cercare di replicare la stessa personalità con un motore elettrico è alquanto impossibile.

La casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese deve quindi trovare una nuova identità che possa suscitare le stesse emozioni del potente motore V10 del brand. Una sfida non semplice quando si parla di elettrico, dato che il motore è “silenzioso”. Tuttavia, stanno nascendo nuove tecnologie per dare una “colonna sonora” a questi motori elettrici, e in futuro sicuramente le aziende riusciranno a proporre soluzioni all’avanguardia.

Non ci saranno problemi per quanto riguarda le prestazioni, dato che le future supercar di Lamborghini offriranno un livello di controllo elevato grazie all’elettronica del telaio e al Torque Vectoring, la distribuzione della potenza. Il controllo della coppia e della potenza non avrà precedenti, secondo quanto dichiarato dal responsabile tecnico della casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese.

Lamborghini ha già presentato il suo concept Lanzador, che debutterà nel 2028. Si tratta di una coupé GT equipaggiata con il sistema Lamborghini Dynamic Vehicle Integration, anche detto LDVI, che ha l’obiettivo di ottimizzare la distribuzione della coppia e il comportamento delle ruote posteriori. La sua configurazione con doppio motore elettrico consentirà di regolare la coppia in ogni curva, migliorando trazione e maneggevolezza.

Con l’arrivo dei nuovi modelli elettrici di Lamborghini, cambieranno anche i test. Questi verranno effettuati da tre tipologie di piloti differenti, tra cui un’esperto, un’ingegnere e un dilettante. L’obiettivo è quello di intervenire sulle auto elettriche in modo da apportare cambiamenti per offrire un’esperienza impeccabile per tutti.