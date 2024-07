Il 30% di proprietari di auto elettriche pronto a tornare ai veicoli endotermici

Si parla spesso dell’andamento del mercato delle auto elettriche e del loro futuro. Sono diversi i fornitori che esprimono dubbi sul futuro di questo settore e anche i dati del 2024 in Europa sono poco incoraggianti. Ora si aggiunge un sondaggio condotto dalla McKinsey per il quale 3 proprietari di auto elettriche su 10 prenderebbero in considerazione l’idea di tornare ad auto a motore endotermico quando dovranno cambiare macchina.

Gli insoddisfatti delle auto elettriche

Lo studio Mobility Consumer Pulse 2024 della McKinsey è molto chiaro e per molti aspetti indicativo di un’insoddisfazione non proprio marginale da parte dei proprietari delle auto elettriche. Negli Stati Uniti i dati sono ancora più forti con il 50% degli intervistati che valuterebbero il ritorno alle auto con motore endotermico.

L’indagine è stata condotta su oltre 30000 proprietari di auto nei 15 principali Paesi in termini di mercato automotive e che rappresentano l’80% del totale. Il 29% (il 46% solo negli Stati Uniti) dei proprietari di auto EV ha dichiarato la volontà di tornare ad avere auto a benzina o a diesel. Concentrandoci sull’Europa i dati dello studio mostrano come il 49% degli inglesi hanno espresso il desiderio di tornare a un’auto endotermica, mentre in Italia il tasso degli insoddisfatti si assesta al 15%. Il dato del nostro Paese va comunque contestualizzato ricordando come è un mercato pressocché giovane (quindi eventualmente i malumori non sono ancora emersi) e sono poche le auto elettriche rispetto al resto dell’Unione Europea.

È interessante analizzare anche il rovescio della medaglia, ovvero coloro che non hanno un’auto elettrica. Lo studio della McKinsey indaga anche questa fetta di mercato e il dato che emerge è che il 21% degli intervistati non ha intenzione di passare a un’automobile elettrica. Il 45% di questi motiva la decisione con gli alti costi di acquisto. Il 33%, invece, non vuole un’auto elettrica per le criticità legate alla ricarica, mentre il 35% fa riferimento all’inadeguatezza delle infrastrutture di ricarica. Quest’ultima è anche una delle principali motivazioni per cui i proprietari di auto elettrica vorrebbero tornare a un’automobile con motore endotermico.