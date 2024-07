Suzuki Spacia Gear, la kei car rinnovata seguendo la “tradizione” giapponese

Richiama senza dubbio qualcosa di familiare ma è un prodotto del tutto nuovo. Il marchio giapponese ha proposto in passato una piattaforma compatta molto simile e per diversi modelli, ma adesso è il momento di un rinnovamento totale nonostante il rimando (non troppo vago) al passato “cubico”. È arrivato, infatti, il momento di aggiornare la Suzuki Spacia Gear.

La kei car (quelle compatte “tradizionalmente” giapponesi) mantiene le sue dimensioni compatte e il look crossover del modello precedente, ma si dota di nuove tecnologie. Come previsto, la nuova Suzuki Spacia Gear richiama molto il concept Suzuki Spacia Papa Boku Kitchen, presentato al Salone dell’Auto di Tokyo 2024.

Pur mantenendo somiglianze con il modello precedente, la carrozzeria è stata completamente rinnovata. Rispetto alle versioni Spacia e Spacia Custom, la Spacia Gear presenta un frontale unico con fari LED circolari, griglia con fessure verticali e piastre paramotore. L’effetto che ne deriva è quella di una “mini Jeep”. Oltre al nuovo frontale e alle prese d’aria ridisegnate del paraurti, la Suzuki rinnovata è dotata di rivestimenti protettivi lungo il profilo, barre sul tetto e cerchi in lega da 15 pollici.

All’interno, le uniche differenze riguardano le finiture: la Suzuki Spacia Gear offre colori ispirati alla natura, tessuti idrorepellenti e una copertura resistente per quanto riguarda il vano di carico. Tra le novità ci sono il volante riscaldato e porte USB aggiuntive per la ricarica. Passando agli accessori per la nuova Spacia Gear, ci sono decalcomanie speciali, portapacchi, una tenda retrattile, un trasportino per animali, zanzariere per le porte e cuscini che portano l’abitacolo a diventare un letto matrimoniale ottimo per il “campeggio”.

La casa automobilistica non ha ancora rivelato le specifiche tecniche della nuova Suzuki, per questo si aspetta il debutto ufficiale. La versione standard monterà un motore mild-hybrid da 660 cc a tre cilindri, disponibile in due versioni: una da 48 CV e una da 80 CV. Entrambe le versioni sono dotate di cambio CVT e offrono la scelta tra trazione anteriore e integrale. Il prezzo della nuova Suzuki Spacia Gear arriverà con la presentazione ufficiale. In Giappone la concorrenza è davvero spietata in fatto di kei car con modelli come la Mitsubishi Delica Mini e la Daihatsu Fanto Funcross.