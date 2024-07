Milano, l’auto pesante paga di più: il Comune pensa a nuove tariffe

Il Comune di Milano sta valutando nuove proposte per regolamentare la circolazione delle automobili. In particolare, stavolta, si parla di ingombro e peso delle auto nel centro del Capoluogo lombardo. L’ultima iniziativa riguarda il parcheggio e, attualmente, si tratta solo di una mozione firmata da alcuni consiglieri comunali di maggioranza.

Potrebbe aumentare il costo del parcheggio per le auto più pesanti, con un sistema che prevede rincari pensati per determinati modelli. L’obiettivo è colpire, in pratica, i SUV ingombranti. Come sappiamo, c’è anche un’altra categoria che è inevitabilmente pesante: il provvedimento, infatti, potrebbe danneggiare anche le auto elettriche e ibride plug-in, che in realtà potrebbero essere anche più piccole e compatte, proprio per il peso aggiuntivo delle batterie.

La mozione è stata avanzata dai consiglieri del Comune di Milano Enrico Fedrighini, Angelica Vasile, Simonetta D’Amico, Rosario Pantaleo, Carlo Monguzzi, Marco Fumagalli e Gabriele Rabaiotti e propone una “adeguata maggiorazione della tariffa di sosta su strada” per tutti i veicoli privati destinati al trasporto passeggeri con un peso superiore a 1,6 tonnellate. Stando alla proposta riguardante i regolamenti comunali, la maggiorazione potrebbe arrivare fino a tre volte la tariffa standard e riguarderebbe sia i veicoli dei residenti che quelli dei non residenti.

È importante notare che l’aumento del costo del parcheggio potrebbe interessare anche le auto elettriche, dato che non sono indicate distinzioni tra i vari tipi di alimentazione. Dopo le diverse limitazioni alla circolazione introdotte con l’Area C e l’Area B e tutti i regolamenti per la mobilità a Milano, questo nuovo provvedimento, se approvato, rappresenterebbe un ulteriore ostacolo per gli automobilisti.

La proposta di aumentare le tariffe di parcheggio a Milano potrebbe anche essere rivista per adattarsi meglio alle attuali caratteristiche del mercato. Fissare il dato del peso a 1,6 tonnellate (in su) senza ulteriori suddivisioni, potrebbe essere troppo poco: importanti sarebbero anche altri fattori come le dimensioni del veicolo, la zona di parcheggio e la durata della sosta. Tutti questi elementi potrebbero essere inclusi nella valutazione del costo del parcheggio.

Sarebbe assurdo come una piccola auto leggera Euro 4, più inquinante rispetto a un’attuale auto a benzina, possa evitare la maggiorazione del costo del parcheggio. Il provvedimento contro gli automobilisti milanesi susciterà inevitabilmente dibattiti. Tutto da vedere il come, il dove e con che criteri di categoria si procederà alla modifica e alla votazione.