Lamborghini Lanzador EV, la possono vedere e guidare tutti grazie a Roblox

Presentata ad agosto durante il Pebble Beach, la Lamborghini Lanzador EV ha subito destato l’interesse degli appassionati. Scommettiamo che raggiungere il luogo della presentazione sia stato proibitivo anche per il fans più accanito, ma niente paura. Con il videogioco Roblox è possibile prendere visione di una sua simulazione perfetta.

Esperienza Ultra GT virtuale

Il mondo virtuale ormai offre delle possibilità che solo un decennio fa probabilmente ci sognavamo o che erano esclusivo argomento di fantascienza. Ma ora la Lamborghini Lanzador EV è “accessibile a tutti”. Le caratteristiche della vettura sono ben note sin dai tempi della succitata presentazione, ma ora è possibile provare il brivido di guidarla e avere l’esperienza Ultra GT definitiva, anche se solo a livello virtuale. In quella che Lamborghini definisce una “esperienza 3D immersiva”, gli utenti Roblox possono esplorare il Lanzador nel gioco attraverso “funzionalità personalizzabili e componenti interattivi”.

In sostanza, i giocatori possono personalizzare la propria Lanzador tramite il programma Ad Personam di Lamborghini, nonché utilizzare il proprio veicolo per competere in prove a tempo. Si tratta quindi di un’occasione senza dubbio interessante per coloro che amano i videogame, ma che allo stesso tempo potrebbe incuriosire non poco gli appassionati di motori che non hanno alcuna dimestichezza del gioco. Naturalmente, la mossa commerciale è di quelle che lasciano il segno, visto che in un colpo solo di avvicinano nuovi interessati al gioco Roblox e allo stesso tempo si fa pubblicità alla vettura.

Lamborghini Lanzador EV su Roblox

Roblox è una piattaforma online che ebbe uno scarsissimo successo al suo lancio. Oggi invece è il secondo gioco più famoso al mondo dopo Minecraft. La collaborazione con Lamborghini offre la possibilità di ampliare questo mondo virtuale e dà agli appassionati l’occasione di conoscere ancora più nel dettaglio l’opera della prestigiosa casa automobilistica. Oltre a provare il Lanzador, i giocatori potranno anche passeggiare tra le sale digitali del museo Automobili Lamborghini, conoscendo la storia del marchio e la filosofia del design che ha portato allo sviluppo della Lanzador EV. Disponibili anche una serie di oggetti per personalizzare i proprio avatar a tema Lamborghini.

È possibile acquistare questi oggetti utilizzando la moneta del gioco, il Robux. Il più esclusivo di questi oggetti è l’Automobili Lamborghini Bull Head. Costa 1,5 milioni di Robux ed è limitato a sole tre unità. I tr giocatori che riusciranno ad acquistarlo potranno visitare gratuitamente il quartier generale reale della Lamborghini a Sant’Agata Bolognese. La collaborazione tra le due aziende, Roblox e Lamborghini, inorgoglisce il direttore di Marketing di quest’ultima, Christian Mastro, il quale ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di presentare Lanzador su Roblox e di offrire a un pubblico globale la possibilità di interagire con Lamborghini in un modo senza precedenti sperimentando il nuovo motore elettrico con oltre 1 MW di potenza. Questa collaborazione testimonia il nostro impegno nel raggiungere una nuova generazione di fan e nel mostrare la leadership del nostro marchio sia nel regno digitale che in quello fisico”.