Lamborghini Lanzador: prime immagini della concept elettrica

A poche ore dal debutto sul web appaiono le immagini del primo concept car elettrico di Lamborghini, il Lanzador, che anticipa la sua visione del futuro delle auto sportive a zero emissioni. Lamborghini Lanzador è una coupé a due porte e quattro posti che si colloca tra le tradizionali supercar e il SUV Urus del marchio italiano. Il nome Lanzador significa “lanciatore” o “gettatore” in spagnolo, evocando l’idea di potenza e dinamismo.

Lamborghini Lanzador sarà presentato in anteprima alla Monterey Car Week in California, una delle più importanti manifestazioni dedicate alle auto di lusso e da collezione. Il design della concept car riprende alcuni elementi distintivi delle nuove Lamborghini, come i fari a forma di Y, i passaruota allargati e le linee aggressive e scolpite. La carrozzeria è caratterizzata da una silhouette slanciata e da un’altezza da terra rialzata, che conferisce al veicolo un aspetto da crossover. Il frontale è dominato dalla grande presa d’aria inferiore e dal logo del toro rampante, mentre la coda è caratterizzata da un grande spoiler e da un diffusore aerodinamico. Le portiere sono ad apertura verticale, tipica delle Lamborghini più esclusive.

L’abitacolo di Lamborghini Lanzador è digitale e connesso, con una plancia che ricorda quella di un jet. Il conducente ha a disposizione un quadro strumenti completamente digitale, che mostra anche la funzione “E+ Boost“, che dovrebbe offrire prestazioni e/o efficienza superiori per un determinato periodo di tempo. Il passeggero anteriore ha invece il proprio schermo multimediale, integrato nella console centrale flottante. I sedili posteriori sono ribaltabili, consentendo di ampliare lo spazio di carico.

Lamborghini non ha rivelato i dettagli tecnici del Lanzador, ma si presume che sia dotato di una batteria ad alta capacità e di quattro motori elettrici, uno per ogni ruota. Si tratta quindi di una trazione integrale con controllo della coppia indipendente. Le prestazioni dovrebbero essere all’altezza del marchio, con una velocità massima superiore ai 300 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

Lamborghini Lanzador è solo un concept car, ma anticipa le caratteristiche principali del veicolo che arriverà nelle concessionarie nel prossimo futuro. Lamborghini ha infatti annunciato che lancerà la sua prima auto 100% elettrica nel 2028, come parte del suo piano di elettrificazione. Prima di allora, vedremo l’arrivo di versioni ibride plug-in delle attuali Revuelto (erede dell’Aventador) e Huracan, oltre che dell’Urus.

Lamborghini Lanzador rappresenta quindi un passo audace verso una nuova era, promettendo di combinare alte prestazioni con tecnologia e design all’avanguardia. Si tratta di una sfida importante per Lamborghini, che dovrà conciliare la sua tradizione sportiva con le esigenze ambientali e di mercato. Il Lanzador dimostra però che il gigante italiano delle supercar non ha paura di innovare e di sorprendere.