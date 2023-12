Chevrolet Camaro ci saluta e se ne va, l’ultimo modello è una final edition

La decisione era già nota da tempo, ma ora è arrivata la final edition della Chevrolet Camaro a decretare il punto di chiusura definitivo. Dalla catena di montaggio di Lansing, nel Michigan, la settimana scorsa è uscita la ZL1 1LE con cambio manuale, versione finale per salutare il modello.

Addio o arrivederci?

Al momento sembra propio un addio, e la decisione era stata già presa a marzo scorso. La Chevrolet Camaro è ufficialmente eliminata, e ci saluta con questa ultima versione pronta per il mercato. Non è la prima volta ovviamente che i colossi dell’automotive preparano queste edizioni finali per salutare modelli fuori dai programmi futuri. Pensiamo ad esempio a quanto fatto per l’uscita dell’Audi R8, con una versione speciale in edizione limitata pronta per il solo mercato giapponese. Per quanto riguarda la Chevolet Camaro, le parole di commiato ci arrivano da un portavoce dell’azienda:

“La Camaro è un prodotto frutto della passione. Ha sviluppato una base di fan in tutto il mondo e ha portato persone nelle concessionarie Chevrolet per generazioni. La sesta generazione rappresentava specificamente atletismo e compostezza, trasudando sicurezza sulla strada e dominio in pista”.

Come detto, anche Chevey pensa a un saluto in grande stile. Per l’occasione ha sfornato la collector’s edition, con una produzione di 350 unità per la ZL1 in vernice Panther Black Matte e un badge sul volante serializzato. I livelli di allestimento inferiori hanno ricevuto una vernice Panther Black Metallic Tintcoat con strisce nere satinate.

Chevrolet Camaro, il saluto finale

Nel mese di novembre è arrivato il segnale decisivo, ossia la costruzione dell’ultimo motore V8 LT4 sovralimentato. Questa è la seconda volta che Chevy elimina la Camaro dai suoi piani senza un successore in vista. La prima serie è durata quattro generazioni dal 1967 al 2002. Il modello è tornato nel 2010 per altre due iterazioni. Eppure i numeri per la versione del 2024 non erano stati così scoraggianti. Le unità vendute della nuova Camaro sono state 24.688, un aumento del 28,7% rispetto allo stesso periodo del 2022. Come detto, però, l’auto era stata già uccisa una volta, per poi ritornare nel 2010. Non è detto quindi che non possa capitare di nuovo. E la conferma in realtà arriva dallo stesso portavoce, il quale ha chiuso la sua dichiarazione così: “Anche se oggi non annunceremo un successore immediato, state certi che questa non è la fine della storia di Camaro”. Arrivederci, dunque, cara Camaro.