Mazda CX-80, il top di gamma a 7 posti è pronto, cosa sappiamo?

Europa, Australia e Asia. Sono questi i continenti che vedranno la Mazda CX-80, il nuovo top di gamma dell’azienda. Si tratta di un crossover a tre file, ossia ben 7 posti. Naturalmente, trattandosi di un top di serie, sono previste altre caratteristiche che faranno fare l’acquolina in bocca a tutti gli appassionati.

Cosa sappiamo?

I modelli modelli CX-60 e CX-90 stanno andando a gonfie vele e per non farsi mancare nulla Mazda ha pensato bene di riempire il segmento con una nuova vettura che si posizione sopra la CX-60. Mazda è dunque pronta a introdurre un crossover a tre file denominato CX-80. Per il mercato a stelle e strisce invece arriverà la CX-70 che sostanzialmente è solo un po’ più grande. In realtà, la nuova vettura doveva già essere pronta per il lancio, ma i ritardi questa volta fanno ben sperare, in quanto l’azienda ha intenzione di presentarla al mercato quando ogni aspetto sarà migliorato per favorire il massimo delle prestazioni. Per quanto riguarda il design, le interazioni tra luce e lamiera, oltre che le proporzioni potenti della carrozzeria, sono il marchio distintivo di Mazda e rappresentano una qualità presente anche in questa CX-80. In pratica, è una CX-60 allungata.

Grande attenzione è stata rivolta agli interni, i quali sono di grande lusso e rappresentano anche in questo caso un marchio distintivo del colosso nipponico. Anche in questo caso il design della cabina sarà simile a quello della CX-60, ma più lungo. Gli occupanti dei sedili posteriori godranno di maggiore spazio per le gambe sia per la seconda che per la terza fila. I comfort dell’abitacolo includeranno un quadro strumenti digitale, uno schermo di infotainment da 12,3 pollici con Apple CarPlay wireless e Android Auto, un monitor con vista surround a 360 gradi, display head-up, illuminazione ambientale e un sistema di personalizzazione del guidatore a riconoscimento facciale.

Mazda CX-80, le caratteristiche

Per quanto riguarda la manovrabilità, le caratteristiche della Mazda CX-80 sono le stesse dei due modelli sopra citati. Spiccano il controllo cinematico della postura e il sistema di sterzo ben calibrato. Anche in questo caso, particolare attenzione è stata rivolta al comparto elettrico, vista la grande rivoluzione delle auto elettriche ormai in atto da tempo. Le opzioni includono un ibrido leggero, e-Skyactiv D diesel a sei cilindri in linea da 3,3 litri, un ibrido leggero e-Skyactiv-G da 3,3 litri, e un ibrido plug-in a quattro cilindri da 2,5 litri. Manca all’appello l’ultima variante a sei cilindri che la casa giapponese non ha ancora rivelato.

Con questo modello Mazda si mette in netta competizione con altri colossi del settore, come ad esempio BMW X3, Peugeot 5008, Hyundai Santa Fe e Nissan X-Trail, solo per citarne alcuni di particolarmente promettenti. Si attende ora soltanto la presentazione ufficiale di questa CX-80, la quale dovrebbe arrivare nei prossimi mesi con consegne a partire dalla metà del 2024.