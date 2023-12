McLaren GTS, la nuova versione superleggera è più potente e pratica

La versione GT ci saluta e se ne va, ma ecco la supercar che la sostituirà. Stiamo parlando della McLaren GTS, una vettura che fa della leggerezza e della potenza il nuovo connubio vincente rivolto ad offrire al guidatore una praticità senza eguali.

Tutta la potenza della leggerezza

Più leggera e allo stesso tempo più forte. Per la GTS McLaren sembra pronta a fare faville, e mira anche a una maggiore aggressività. Il tutto però rivolto anche alla praticità, in modo da garantire le medesime performance confortevoli offerte dall’uscente modello GT. Partiamo dai ritocchi minimi che consentono alla vettura di essere per l’appunto più leggera. Sono state sostituite le maniglie, offrendone ora di nuove in fibra di carbonio. Per quanto riguarda il motore, troviamo un V8 biturbo da 4,0 litri che eroga 626 VC, ossia 14 cavalli in più rispetto al modello precedente. Il peso di questa vettura è davvero incredibile, solo 1519 kg, quasi 10 kili in meno della GT.

Più potenza e meno peso contribuiranno sicuramente a produrre un’esperienza di guida ancora più performante. E che dire dell’accelerazione? Arriva da 0 a 200 in soli 8,9 secondi, mentre raggiunge in 100 da fermo in appena 3,1 secondi. La velocità massima a cui può aspirare è di 327 km orari. Il telaio monoscocca in fibra di carbonio sfrutta ciò che McLaren chiama sospensioni adattive intelligenti per fornire una guida ottimale. Dispone inoltre di un sistema di sollevamento dell’asse anteriore opzionale che è il doppio più veloce della GT precedente, impiegando solo 4,0 secondi per sollevare o abbassare completamente il muso. anche in questo caso, quindi, caratteristiche che palesano la sua incredibile leggerezza.

McLaren GTS, le altre caratteristiche

Gli interessati avranno la possibilità di personalizzare l’auto con cerchi in lega esclusivi della vettura e la scelta del Lava Grey come colore opzionale. Michael Leiters, CEO di McLaren Automotive, ha dichiarato: “La nuova McLaren GTS offre una miscela ineguagliabile di dinamica di guida e prestazioni McLaren, con raffinatezza e praticità. Quando vuoi una vera esperienza di guida da supercar, la GTS te la offre; quando vuoi rilassarti durante un viaggio più lungo o con i bagagli per un fine settimana fuori porta, la GTS è la compagna ideale. Questa è un’auto fedele al DNA sportivo della McLaren ma con molteplici livelli di abilità”.

Insomma, una supercar rivolta a tutti e in qualsiasi situazione. Parliamo quindi di una supercar capace anche di essere utilizzata nel quotidiano con ottime prestazioni. La compagna di viaggio ideale, come la definisce il CEO summenzionato. A paragone con altre supercar, probabilmente non avrà l’impatto perentorio di una BYD YangWang U9, ma a quanto pare la casa automobilistica ha puntato molto sulla partiti, in modo da offrire ai clienti il massimo del confort in tutte le esigenze. Gli interessati possono già ordinare la McLaren GTS, le consegne sono previste per il 2024 ormai imminente.