Francia, auto elettriche per tutti: è ufficiale il leasing sociale

Il leasing sociale in Francia è realtà. Dopo averlo a lungo promesso, il Governo d’oltralpe ha dato avvia al piano di rinnovamento del parco circolante, spingendo i cittadini meno abbienti a scegliere le auto elettriche, previo pagamento di soli 100 euro mensili. Sebbene in maniera un po’ contorta, l’amministrazione Macron ha saputo tener fede alla propria parola. Chissà se un giorno o l’altro lo stesso varrà pure con riferimento all’Italia. Intanto, il provvedimento appena adottato dai nostri cugini potrebbe avere rilevanza storica. Come ben sappiamo, uno dei principali motivi dietro alla scarsa diffusione delle BEV risiede nei costi d’acquisti elevati. La misura studiata dall’esecutivo mira a superare tale criticità, al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica nell’ambiente.

Francia, il piano del governo per incentivare il passaggio alle auto elettriche: d’ora in avanti le si potranno noleggiare a 100 euro al mese

Sia il reddito medio della popolazione sia l’età media del parco circolante della Francia partivano già da un buon punto di partenza. Tuttavia, le classi disagiate esistono pure oltreconfine, ma con la politica adottata il quadro potrebbe drasticamente cambiare.

In alcune dichiarazioni pubbliche Emmanuel Macron aveva spiegato di voler rivedere le agevolazioni destinate alle auto elettriche per favorire le produzioni europee. Insieme alla sua fida squadra di collaboratori ha definito un piano complesso volto a calcolare le emissioni nel ciclo di vita e tagliare fuori le macchine di provenienza cinese. Che Pechino non riscuota particolari simpatie in quelle aree è risaputo. Difatti, le costanti pressioni esercitate sulle istituzioni comunitarie hanno avuto un peso significativo nella decisione della Commissione UE di aprire un’indagine antidumping. Il sospetto evidenziato da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, è che il grande Stato asiatico abbia intenzione di monopolizzare il mercato. Anziché creare un sistema sostenibile, con un miglioramento delle condizioni strutturali, i sussidi erogati dal Paese asiatico mirerebbero esclusivamente ad attuare un monopolio. Qualcosa che (aggiungiamo noi) si è già visto nell’industria del fotovoltaico. Quando le start-up europee dovettero gettare la spugna, impossibilitate a competere agli stessi costi.

In virtù del leasing sociale appena adottato i francesi avranno diritto ad acquistare una BEV con appena 100 euro mensili. Tra i modelli inclusi figurano pure le “italiane” Abarth 500e, Fiat 600e e Fiat Ulysse. Rispondono presente pure altri brand del gruppo Stellantis, tra cui la Peugeot e-208, la Citroen e-C4, la Opel Corsa-e e la Jeep Avenger.