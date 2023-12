Bugatti Chiron Super Sport Le Muguet: la one-off che celebra il mughetto

Bugatti continua a mettere in vendita una serie di one-off basate sulla Chiron Super Sport. Una di queste, chiamata Le Muguet, come il mughetto in lingua francese, porta la personalizzazione a un livello mai toccato prima. Diversi elementi della vettura richiamano il caratteristico fiore bianco, su commissione di un cliente svizzero attraverso Bugatti Zurich. Le specifiche del veicolo sono state interamente decise dall’acquirente, a partire dalla livrea Liquid Silver e Glacier, con interni bicolore Damson e Gris Rafale. Il centro stile incaricato della produzione speciale si è impegnato a soddisfare completamente i gusti del proprietario.

La nuova Bugatti Chiron Super Sport Le Muguet si ispira al fiore del mughetto.

La griglia anteriore e posteriore presentano un motivo a rete, mentre sui sedili sono presenti cuciture a diamante e la scritta “Le Muguet” compare sui poggiatesta integrati e sull’alettone attivo posteriore. Quest’auto è solo l’ultima arrivata di una collezione in continua crescita, a testimonianza della maestria artigianale dell’azienda.

A inizio dicembre, Bugatti ha svelato la Chiron Super Sport “’57 One of One”, commissionata da una signora di 70 anni, come omaggio alla Type 57 SC Atlantic di un secolo fa, con lo stesso colore della vettura d’ispirazione. Pochi giorni dopo, la Casa ha presentato la “Coupe de Founder”, con verniciatura Vague de Lumber, ispirata alla Veyron 16.4 Grand Sport L’Or Blanc del 2011, realizzata a mano a Moselheim in Francia, con French Racing Blue sulla finitura nera di base.

Indipendentemente dai tocchi di stile adottati, sotto il cofano si trova lo stesso motore W16 collocato centralmente, capace di erogare 1.600 CV e 1.600 Nm di coppia massima, permettendo uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 2,3 secondi, da 0 a 200 km/h in 5,8 secondi e da 0 a 300 km/h in 12,1 secondi. Completa il quarto di miglio in 9,4 secondi e raggiunge una velocità massima di 440 km/h. Insomma, è un’autentica belva da strada, adatta alle disponibilità economiche delle persone più ricche del Pianeta. La versione standard, svelata nel 2021 e commercializzata dal 2022, ha avuto un prezzo di 3,2 milioni di euro. Tuttavia, con i modelli speciali, è da aspettarsi un sensibile rincaro. Il Costruttore, nelle dichiarazioni alla stampa, ha evitato di fornire dettagli precisi, considerandoli di carattere strettamente personale.