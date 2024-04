Nissan Micra EV: piccola elettrica rivoluzionaria in arrivo

La storica Micra si reinventa in chiave elettrica, pronta a rivoluzionare la mobilità urbana, compatta, dalle grandi prestazioni e un prezzo accessibile. La Micra EV, attesa per la fine del 2024, si candida a diventare la protagonista della mobilità sostenibile.

Nissan Micra EV: l’agilità elettrica conquista la città

L’agilità della Nissan Micra è una caratteristica che l’ha resa celebre. E ora, mantenendo questa sua qualità, Nissan ha confermato l’arrivo della sua nuova Micra EV, una compatta cittadina elettrica pronta a rivoluzionare la mobilità urbana.

Presentata come la “entry-level” della nuova gamma di veicoli elettrici Nissan, la Micra EV si distinguerà per il suo prezzo accessibile e per le sue prestazioni interessanti.

Per i momento non sono stati svelati tutti i dettagli, ma le indiscrezioni parlano di un’autonomia fino a 400 km con la batteria da 52 kWh, simile a quella della “cugina” Renault 5. Non è escluso che vengano offerte anche opzioni con batterie più piccole dal prezzo ancora più competitivo.

La Micra EV rappresenta un passo importante per Nissan, che punta a lanciare sul mercato nuovi modelli elettrici entro il 2025. Un impegno concreto che sottolinea la volontà della casa giapponese di voler cambiare il mercato elettrico verso una mobilità sostenibile più accessibile.

Oltre alle prestazioni e al prezzo, la Micra EV dovrebbe distinguersi anche per il suo design. Secondo le prime anticipazioni, dovrebbe infatti riprendere alcuni stilemi della apprezzata Ariya, conferendole un look moderno e dinamico. Ci aspettiamo davvero un bel successo!

Un piano ambizioso per un futuro sostenibile

Un obiettivo ambizioso: investire 23 miliardi di euro nei prossimi cinque anni per dare vita a una nuova generazione di veicoli elettrici accessibili e sostenibili.

La Micra EV si inserisce nel piano visionario di Nissan di elettrificare la sua gamma e rendere i veicoli elettrici accessibili a un pubblico più ampio. Con un prezzo competitivo e caratteristiche interessanti, la Micra EV ha il potenziale per diventare un punto di riferimento nel mercato delle auto elettriche a basso costo.

Presentata in anteprima come parte dell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, la Micra EV rappresenta un passo importante nel piano di Nissan.

E già due anni fa, l’alleanza annunciava l’arrivo di questo nuovo modello, frutto della collaborazione tra i due colossi automobilistici. “Progettata da Nissan e ingegnerizzata e prodotta da Renault utilizzando la nostra nuova piattaforma comune“, la Micra EV si inserisce perfettamente nella strategia di elettrificazione del gruppo.

Insomma, l’arrivo della Micra EV segna un passo importante per Nissan nella sua transizione verso un futuro più sostenibile. Con l’impegno a ridurre i costi dei veicoli elettrici e a introdurre nuove tecnologie come le batterie allo stato solido, Nissan è pronta a rivoluzionare il panorama della mobilità elettrica.

La Micra EV rappresenterà l’elettrificazione di un’icona automobilistica, un’auto pratica, versatile e accessibile, comoda per l’uso quotidiano, e a zero emissioni.